Deelname bevestigd: Onno Dwars

Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development en voorzitter van de DGBC (Dutch Green Building Council) is aanwezig op de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025.

Voor Ballast Nedam Development staat het continu doorontwikkelen van gebieden en gebouwen centraal. Gebouwen vormen immers de hoeksteen van onze samenleving en bieden de kans om positief bij te dragen aan de kwaliteit van leven. Onno heeft als ambitie om leefomgevingen te creëren waar mensen aantoonbaar vijf jaar langer gezond kunnen leven. Met zijn grote affiniteit voor vernieuwing in de bouw- en vastgoedkolom zet Onno zich in voor energieleverende en circulaire gebouwen als fundament voor een toekomst waarin gezondheid, duurzaamheid en leefkwaliteit hand in hand gaan.

Al jaren geldt Onno als een van de meest gedreven en invloedrijke aanjagers van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Bijdrage tijdens de top
Op woensdag 5 november vanaf 14.45 uur gaat Onno in debat over de weerbaarheid van de gebouwde omgeving, samen met onder meer Meindert Smallenbroek  van de Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities) tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving. Een gesprek over hoe we Nederland niet alleen duurzaam, maar ook toekomstbestendig maken.

