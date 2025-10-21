Digitale data als motor voor duurzame bouwbeslissingen

De bouwsector staat momenteel voor forse uitdagingen op het gebied van duurzaamheid: klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en strengere wetgeving dwingen bouwbedrijven om sneller en effectiever te verduurzamen. Ambitieuze doelen vragen om een krachtige visie én een daadkrachtig uitvoeringsplan.

Eén bedrijf dat een grote bijdrage wil leveren aan de oplossing van bouwopgaven, is Vink Bouw. De bouwer heeft zichzelf als ambitie gesteld om in 2030 volledig CO 2 -neutraal te bouwen. Dit ambitieuze doel vraagt niet alleen om visie, maar ook om concrete inzichten en praktische handvatten. Sinds 2024 werkt ze daarom intensief samen met Madaster, het platform voor materiaalregistratie, om circulariteit structureel te integreren in haar projecten.

"Deze ambitie is geen vrijblijvende wens, maar vormt een leidraad voor alle keuzes die we maken", vertelt Ernst Bouma, lid van het managementteam en verantwoordelijk voor innovatie en duurzaamheid. "We realiseren ons dat circulair bouwen begint met het verkrijgen van diepgaand inzicht in materialen en bouwsystemen. Madaster biedt ons precies dát inzicht."

Complementaire kracht in samenwerking

Vink Bouw en Madaster kozen vanaf het begin voor een partnerschap. De samenwerking is gericht op het gezamenlijk creëren en benutten van inzichten, het uitvoeren van concrete pilotprojecten en het vergroten van bewustwording binnen de hele keten.

Carol Rolink, technisch planontwikkelaar bij Vink Bouw, benadrukt het belang van vroegtijdig inzicht: "Door Madaster krijgen we snel inzicht in de milieu-impact van onze materiaalkeuzes, al vanaf de ontwerpfase. Dat voorkomt niet alleen faalkosten, maar versnelt ook de duurzame innovatie binnen ons bedrijf en bij onze partners."

Carol Rolink: "We merken dat onze partners steeds meer het belang zien van het digitaal aanleveren van hun data."

Pilotprojecten maken impact tastbaar

In het eerste jaar van de samenwerking zijn meerdere pilotprojecten uitgevoerd, elk met unieke kenmerken en uitdagingen. Eén van die projecten is Hooghe Delft, een grootschalig appartementengebouw waarbij traditionele materialen zoals beton en aluminium intensief worden gebruikt. Hier werd al snel duidelijk hoe aanzienlijk de milieu-impact van deze gangbare materialen is.

Project: Bad Zandvoort

Daarnaast is het project Bad Zandvoort gestart, waarin bewust gekozen werd voor alternatieve materialen om nieuwe en waardevolle inzichten te genereren. Tot slot toont het project Woonkoop in Delft met zijn volledig houten casco overtuigend aan hoe duurzame materialen de milieu-impact drastisch kunnen verlagen. "Wat mij het meest verbaasde, was hoe slecht sommige traditionele materialen eigenlijk scoren", erkent Ernst Bouma. "Door de analyses van Madaster kunnen we deze inzichten direct meenemen en toepassen in toekomstige ontwerpen en keuzes."

Hooghe Delft, een grootschalig appartementengebouw waarbij traditionele materialen zoals beton en aluminium intensief worden gebruikt.

Ketenintegratie en bredere impact

Naast het verkrijgen van directe inzichten leidde de samenwerking tot een verbeterde bewustwording en optimalisatie van interne processen binnen Vink Bouw. Er wordt actief gewerkt aan ketenintegratie, waarbij leveranciers en partners zelf hun data digitaal aanleveren via het Madaster-platform.

"Onze partners beschikken over cruciale informatie over hun producten. Door hen actief en direct te betrekken bij het verzamelen van data, verbeteren we niet alleen de kwaliteit van deze data, maar versterken we ook het bewustzijn en de samenwerking in de gehele bouwketen", aldus Ernst.

Carol vult aan: "We merken dat onze partners steeds meer het belang zien van het digitaal aanleveren van hun data. Deze werkwijze helpt om transparantie te vergroten, duurzame keuzes te stimuleren en uiteindelijk circulair bouwen écht schaalbaar te maken."

Ernst Bouma: "We realiseren ons dat circulair bouwen begint met het verkrijgen van diepgaand inzicht in materialen en bouwsystemen."

Volgende stap: van pilot naar praktijk

De komende jaren wordt het gebruik van Madaster structureel geïntegreerd in elk nieuw project van Vink Bouw. Hierbij schuift het moment van inzet steeds verder naar voren, waardoor scenario-analyses en beslissingen op basis van milieu-impact al vroeg in het ontwerpproces gemaakt kunnen worden. Carol legt uit waarom dit zo belangrijk is: "Hoe eerder we in het proces sturen op materiaalgebruik, des te groter de positieve impact op duurzaamheid en circulariteit."

Daarnaast zet Vink Bouw actief in op interne kennisontwikkeling, zodat medewerkers de juiste vaardigheden en kennis bezitten om effectief met het Madaster-platform te werken. Hiervoor zijn interne trainingen en workshops opgezet, waarmee kennisdeling en bewustwording verder worden gestimuleerd.

Expliciete oproep

Beide organisaties geloven sterk in het belang van kennisdeling binnen de bouwsector. Carol doet daarom een expliciete oproep aan collega-bouwers: "Circulair bouwen kan alleen slagen als we als sector gezamenlijk optrekken. We delen onze ervaringen en inzichten graag, zodat we samen sneller en effectiever kunnen verduurzamen."

Ernst sluit zich aan bij deze visie en geeft een praktische tip mee aan andere bedrijven: "Begin gewoon. Maak een start en leer al doende. Alleen door te beginnen met experimenteren en ontdekken kom je erachter hoe circulair bouwen in de praktijk vorm kan krijgen."