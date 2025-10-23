Bouwen aan een klimaatbestendige toekomst

Klimaatverandering zie je terug in wateroverlast, hittestress, droogte en het verlies aan biodiversiteit. Deze veranderingen raken direct aan onze leefomgeving, onze gezondheid en de manier waarop we bouwen en wonen. Hoe bouwen we klimaatbestendig, samen en met visie en daadkracht?

Tijdens een Forum op 6 november tijdens de Klimaattop GO gaan verschillende experts hierover met elkaar in gesprek. Lodewijk Hoekstra van het Greenlabel Institute leidt het onderwerp in. Brigit Gerritse (DGBC), Lizzy Butink (Dura Vermeer), Sybren Steensma (Politie) en Paul Dielissen (Tritium) gaan met elkaar en met de zaal in gesprek.

Toekomstbestendig en klimaatbestendig bouwen

Hoe verbinden we natuur en gebouwde omgeving op een manier die echt toekomstbestendig is? Welke maatregelen zijn onvermijdelijk, en welke keuzes mogen we niet langer uitstellen? Een scherpe dialoog tussen publieke en private partijen – over urgentie, verantwoordelijkheid en de kansen die ontstaan als we nu durven handelen.

