Deelname bevestigd: Carla Moonen
Carla Moonen, ingenieur, bestuurder en politica is aanwezig op de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025.
Carla Moonen is sinds 2018 bestuursvoorzitter van de brancheorganisatie Koninklijke NLingenieurs. Ze is net herbenoemd voor een derde termijn. Sinds 2019 is Carla Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor D66. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van het UMC+ in Maastricht en van de Jaarbeurs.
In de Eerste Kamer heeft ze de portefeuille Sociale Zaken, VWS en Belastingen. Tevens is ze lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Als vrijwilliger werkt ze mee aan het project Brood en Rozen om vrouwen vanuit de bijstand naar een betaalde baan te begeleiden in haar woonplaats Breda. Dit doet ze voor NL2025. Eerder werkte Carla Moonen als Dijkgraaf voor het Waterschap de Brabantse Delta en als raadadviseur voor het Kabinet van de Minister-president.
Bijdrage tijdens de top
Op donderdag 6 november om 15:15 uur neemt ze deel aan het debat 'Welke doorbraken versnellen onze route naar 2030?'. Een week na de Tweede Kamerverkiezingen kijken zij en andere panelleden vooruit: welke keuzes en innovaties zijn nodig om de klimaat- en woonopgaven écht te versnellen? Samen met de deelnemers in de zaal worden voorspellingen, prioriteiten en concrete doorbraken besproken – met als doel een krachtige boodschap te formuleren aan de nieuwe Kamer en het komende kabinet.
Deelnemen
Neem jij ook deel en zet je de stap naar een duurzaam gebouwde omgeving van morgen?
