Rapport: stagnatie woningbouw oplossen met oplossingsrichtingen
De ambitie om tot 2030 bijna een miljoen nieuwe woningen te bouwen, staat onder druk. Hoe fors die dreiging is, blijkt uit het nieuwste rapport van het Interprovinciaal Overleg (IPO): de woningbouwopgave stagneert door stijgende kosten, vertragingen door netcongestie en ruimtelijke beperkingen die vergunningen verkrijgen bemoeilijken.
Maar liefst meer dan 50 procent van de bouwprojecten kampt met onrendabele toppen, doordat de bouwkosten hoger liggen dan de opbrengsten. Daarnaast dreigt de bouw van ongeveer de helft van de geplande woningen — zo’n 500.000 woningen — te vertragen of stil te vallen. En ook de stikstofproblematiek weegt zwaar: ruim 50 procent van alle woningbouwlocaties ligt binnen vijf kilometer van stikstofgevoelige natuurgebieden, waardoor vergunningen vaak niet kunnen worden verleend.
Van rem naar oplossing
Deze drie factoren samen vormen volgens het IPO een rem op de broodnodige woningproductie en vragen om stevige financiële en bestuurlijke ingrepen vanuit het Rijk. Oplossingen zijn er op het gebied van financiën, juridisch en planologische veranderingen en techniek.
- Het versnellen van gronduitgifte en stabilisatie grondprijzen
- Subsidies voor projecten waar bouwkosten hoger zijn dan marktwaarde
- Mitigerende maatregelen zoals natuurcompensatie of stikstofarme bouwmethoden
- Modulair of industrieel bouwen voor tijd- en kostenbesparing
- Slimme planning infrastructuur en koppelkansenaanpak: aanleg riolering, gasvrije installaties en andere nutsvoorzieningen
Hier lees je meer. Binnenkort lees je oplossingsrichtingen in de nieuwste editie van het rapport Op weg naar CO2-neutraal. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Duurzaam Gebouwd om op de hoogte te blijven.
Zoek verder binnen deze onderwerpen
Gerelateerde artikelen, events & downloads
Netcongestie: morgen bouwen en nooit meer wachten
Nederland behandelt netcongestie alsof het een natuurverschijnsel is. Alsof er écht geen kabel meer bij kan en woningbouw daarom stil moet staan. Dat klopt ...
Bedrijventerreinen: 5 inzichten in netcongestie
Door de groeiende vraag naar elektriciteit en beperkte netcapaciteit staan steeds meer bedrijven stil. Netcongestie belemmert nieuwbouw, vertraagt uitbreidingen ...
Samen sterker in verduurzamingDoor de groeiende vraag naar elektriciteit en beperkte netcapaciteit staan steeds meer bedrijven stil. Netcongestie - de overbelasting van het elektriciteitsnet ...
Wat zijn de oplossingsrichtingen van netcongestie?
Precies op de dag dat de kranten koppen ‘Investeringen stroomnet geven over paar jaar pas lucht’, spreekt Duurzaam Gebouwd Peter Grispen van SPIE Nederland, ...
Microgrids: de flexibele kracht voor ons energiesysteem
De energietransitie stelt ons stroomnet zwaar op de proef. Netcongestie, de explosieve groei van elektrische voertuigen en de toename van zonne- en windenergie ...
E-zine Netcongestie
Netcongestie wordt vaak in één adem genoemd met allerlei uitdagingen. We sluiten onze ogen niet voor de complexiteit voor de opgave, maar geven in ...
Whitepaper laat kansen netcongestie zien
Uitbreiden, verduurzamen of misschien denk je zelfs aan nieuwbouw. Je organisatie moet blijven draaien, inspelen op ontwikkelingen én voldoen ...
Is jouw organisatie klaar voor een elektrische ...Uitbreiden, verduurzamen of misschien denk je zelfs aan nieuwbouw. Je organisatie moet blijven draaien, inspelen op ontwikkelingen én voldoen ...
'Een betaalbare energietransitie is mogelijk'
De val van het kabinet vorige week opent nieuwe mogelijkheden voor belangrijke thema’s als energie en de aanpak van het overvolle stroomnet. Het vorige kabinet ...
Uitdagingen netcongestie invullen met effectief ...
In 2025 zijn alleen nog schone, uitstootvrije bedrijfsauto’s toegestaan binnen de ring A10 van Amsterdam. Dat raakt Sligro Food Group, die startte met elektrische ...
Netcongestie geen hindernis voor gasloze en ...
Een brandweerkazerne verduurzamen – waarom is dat belangrijk? Voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is het antwoord duidelijk: toekomstbestendige gebouwen ...
Van netcongestie naar slimme energieoplossing
Het congres 'Doorbouwen met netcongestie' ging in op concrete oplossingen, om door te bouwen binnen de kaders van netcongestie. In dit artikel komen Boudewijn de ...