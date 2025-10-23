Rapport: stagnatie woningbouw oplossen met oplossingsrichtingen

De ambitie om tot 2030 bijna een miljoen nieuwe woningen te bouwen, staat onder druk. Hoe fors die dreiging is, blijkt uit het nieuwste rapport van het Interprovinciaal Overleg (IPO): de woningbouwopgave stagneert door stijgende kosten, vertragingen door netcongestie en ruimtelijke beperkingen die vergunningen verkrijgen bemoeilijken.

Maar liefst meer dan 50 procent van de bouwprojecten kampt met onrendabele toppen, doordat de bouwkosten hoger liggen dan de opbrengsten. Daarnaast dreigt de bouw van ongeveer de helft van de geplande woningen — zo’n 500.000 woningen — te vertragen of stil te vallen. En ook de stikstofproblematiek weegt zwaar: ruim 50 procent van alle woningbouwlocaties ligt binnen vijf kilometer van stikstofgevoelige natuurgebieden, waardoor vergunningen vaak niet kunnen worden verleend.

Van rem naar oplossing

Deze drie factoren samen vormen volgens het IPO een rem op de broodnodige woningproductie en vragen om stevige financiële en bestuurlijke ingrepen vanuit het Rijk. Oplossingen zijn er op het gebied van financiën, juridisch en planologische veranderingen en techniek.

Het versnellen van gronduitgifte en stabilisatie grondprijzen

Subsidies voor projecten waar bouwkosten hoger zijn dan marktwaarde

Mitigerende maatregelen zoals natuurcompensatie of stikstofarme bouwmethoden

Modulair of industrieel bouwen voor tijd- en kostenbesparing

Slimme planning infrastructuur en koppelkansenaanpak: aanleg riolering, gasvrije installaties en andere nutsvoorzieningen