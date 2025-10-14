Deelname bevestigd: Yvonne van der Brugge - Wolring

Yvonne van der Brugge-Wolring, directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DG VBR), neemt deel aan de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025.



Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf wil zij verschil maken op het gebied van duurzaamheid: ‘We bouwen duurzaam of we bouwen niet.’ Als DG VBR geeft zij leiding aan de grootste vastgoedorganisatie van Nederland en verbindt zij beleid en praktijk.

BELANGRIJKE TAKEN

Als DG VBR is Van der Brugge-Wolring verantwoordelijk voor drie kerntaken van het RVB: het ondersteunen van kabinetsdoelen met maatschappelijke impact, het beheer van staatseigendommen en het onderhoud van gebouwen en terreinen die essentieel zijn voor overheidstaken. Haar ambities: voor 2030 de productie verdubbelen, achterstallig onderhoud drastisch verlagen en de staatseigendommen met nog meer zorg beheren. Dit wil ze bereiken door digitalisering, nauwe samenwerking met de markt en standaardisering.

Onder haar leiding wordt al het rijksvastgoed de komende jaren verduurzaamd en werkt het RVB aan oplossingen voor uitdagingen als stikstof, netcongestie, circulaire bouw en duurzame energie. Grote opgaven zoals de renovatie van het Binnenhof, het vernieuwen van vastgoed van Defensie en Dienst Justitiële Inrichtingen en gebiedsontwikkelingen in Flevoland met meer dan 60.000 woningen staan daarbij hoog op de agenda.

IN HET VERLEDEN

Sinds april 2023 is Van der Brugge-Wolring directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk. Daarvoor was ze ruim vijf jaar algemeen directeur van Logius en eerder actief bij het Rijksvastgoedbedrijf als waarnemend DG en directeur Portefeuillestrategie. Haar loopbaan begon bij ingenieursbureau Arcadis, waarna zij leidinggevende functies vervulde bij woningcorporatie Vidomes.

DEELNAME AAN KLIMAATTOP GEBOUWDE OMGEVING 2025

Yvonne van der Brugge-Wolring is bevestigd als deelnemer aan de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025.

