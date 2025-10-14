Deelname bevestigd: Yvonne van der Brugge - Wolring
Yvonne van der Brugge-Wolring, directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DG VBR), neemt deel aan de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025.
Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf wil zij verschil maken op het gebied van duurzaamheid: ‘We bouwen duurzaam of we bouwen niet.’ Als DG VBR geeft zij leiding aan de grootste vastgoedorganisatie van Nederland en verbindt zij beleid en praktijk.
BELANGRIJKE TAKEN
Als DG VBR is Van der Brugge-Wolring verantwoordelijk voor drie kerntaken van het RVB: het ondersteunen van kabinetsdoelen met maatschappelijke impact, het beheer van staatseigendommen en het onderhoud van gebouwen en terreinen die essentieel zijn voor overheidstaken. Haar ambities: voor 2030 de productie verdubbelen, achterstallig onderhoud drastisch verlagen en de staatseigendommen met nog meer zorg beheren. Dit wil ze bereiken door digitalisering, nauwe samenwerking met de markt en standaardisering.
Onder haar leiding wordt al het rijksvastgoed de komende jaren verduurzaamd en werkt het RVB aan oplossingen voor uitdagingen als stikstof, netcongestie, circulaire bouw en duurzame energie. Grote opgaven zoals de renovatie van het Binnenhof, het vernieuwen van vastgoed van Defensie en Dienst Justitiële Inrichtingen en gebiedsontwikkelingen in Flevoland met meer dan 60.000 woningen staan daarbij hoog op de agenda.
IN HET VERLEDEN
Sinds april 2023 is Van der Brugge-Wolring directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk. Daarvoor was ze ruim vijf jaar algemeen directeur van Logius en eerder actief bij het Rijksvastgoedbedrijf als waarnemend DG en directeur Portefeuillestrategie. Haar loopbaan begon bij ingenieursbureau Arcadis, waarna zij leidinggevende functies vervulde bij woningcorporatie Vidomes.
DEELNAME AAN KLIMAATTOP GEBOUWDE OMGEVING 2025
Yvonne van der Brugge-Wolring is bevestigd als deelnemer aan de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025. Neem jij ook deel en zet je de stap naar een duurzaam gebouwde omgeving van morgen?
Zoek verder binnen deze onderwerpen
Gerelateerde artikelen, events & downloads
De toekomst van de gebouwde omgeving leert mee ...
Tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 zijn niet alleen professionals aanwezig, ook studenten denken en doen mee.
Krachtenbundeling bouwt aan duurzame toekomst
Het terugdringen van energieverbruik en CO2-uitstoot in woningen en gebouwen staat torenhoog op de agenda. Als we ‘Fit for 55’ [55 procent reductie ...
Corporatie wil liever waarde toevoegen dan vragen ...
Na een masterclass over circulair bouwen besloot woningcorporatie De Woonplaats ter lering een circulair project te gaan uitvoeren. Begin 2021 konden de eerste ...
Breed scala oplossingen voor de energietransitie
De energietransitie brengt uitdagingen met zich mee. Zo steeg het aantal bedrijven dat wacht op een elektriciteitsaansluiting naar 9.000, begin oktober 2025. Tegelijkertijd ...
Gemeente kiest voor fietspad van biobased platen
Na een periode van intensieve samenwerking met onder meer Anacon Infra en NTP heeft gemeente Oude IJsselstreek gekozen voor de aanleg van een fietspad, dat onder ...
Over 3 weken maak jij dit programma mee op Klimaattop ...
Over drie weken maak je als deelnemer een spetterend programma mee, waaronder Debatten, Round Tables en Deals. We zorgen ervoor dat publieke en private ...
Ketenproductiviteit sleutel voor toekomstbestendige ...
Grote maatschappelijke opgaven vragen om de inzet van de bouw- en vastgoedsector, zoals het versnellen van de woningbouw en het toekomstbestendig maken van bestaande ...
'We moeten eerlijk zijn over milieu-impact bouwmaterialen'
Binnen twee jaar nadat de directie van woonstichting Stek heeft gekozen voor de bouw van houten nieuwbouwwoningen, gaan de twee houtbouwprojecten ook daadwerkelijk ...
Digitale koppeling verbindt productdata met ...
De introductie van een digitale koppeling helpt producenten, bouwbedrijven en beleidsmakers om sneller en aantoonbaar duurzamer te bouwen. De integratie maakt het ...
Wat is toekomstbestendig vastgoed anno 2025?
Toekomstbestendig vastgoed is een duurzame én financieel noodzakelijke keuze. Wie niet start met langetermijndenken laat veel op de plank liggen: stabiele ...
Gezonde werkplekken in de praktijk getest
Een kantoor waar je niet alleen werkt, maar waar je gezondheid en welzijn net zo belangrijk zijn als de prestaties die je levert: met die ambitie is het Fieldlab ...
E-zine laat kracht van innovatieve samenwerkingen ...
De verduurzaming van de gebouwde omgeving is één van de grootste gezamenlijke opgaven van deze tijd. Het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving uit 2019 ...