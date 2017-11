BENG als trend en thema van 2018

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe gebouwen bijna energieneutraal zijn. De noemer BENG is onder te verdelen in drie verschillende indicatoren: de maximale energiebehoefte per m2 gebruiksoppervlak, het maximale primaire fossiel energiegebruik en het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

In een publicatie op RVO.nl worden resultaten van berekeningen de energiestromen in beeld gebracht van verschillende concepten gebaseerd op zeer energiezuinige woningen en utiliteitsgebouwen. In onderstaand figuur is bijvoorbeeld de energiebehoefte en de EPC weergegeven voor een appartementengebouw , een galerijflat en een gebouw met studio-appartementen.

Op Duurzaam Gebouwd besteedden we onder andere aandacht aan BENG in relatie tot BIM, een opiniestuk over de nadruk op energie in BENG en de betekenis van BENG voor de gebouwschil.

