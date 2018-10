Masterclass grijpt BENG en klimaatakkoord beet

Het klimaatakkoord & BENG: relevanter en actueler wordt het niet. Die mening delen Duurzaam Gebouwd-partners Eneco en DWA, die een Masterclass Klimaatakkoord & BENG organiseren.

De masterclass vindt plaats in de Climate Planet wereldbol op het Jaarbeursplein in Utrecht. Een maand lang staat hier de klimaatuitdaging in de schijnwerpers. Sprekers tijdens de masterclass zijn onder anderen Teun Bokhoven, vanuit de klimaattafel Gebouwde Omgeving en Arie Huisman van DWA over de aanstormende BENG en de impact voor projecten.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 – 16.00 | Ontvangst

16.00 – 16.15 | Blik op de toekomst – Gijs Postma (Eneco)

16.15 – 16.35 | Climate Planet Film

16.35 – 17.00 | Impact Klimaatakkoord – Teun Bokhoven (NVDE)

17.00 – 17.15 | Break

17.15 – 18.00 | BENG vraagt om nieuwe ontwerpaanpak – Arie Huisman (DWA)

18.00 – 18.30 | Discussie & Afsluiting

18.30 – 19.00 | Borrel

Dagvoorzitter – Karin Schrederhof (wethouder Delft)

Deelname is gratis en aanmelding verloopt via de website van Eneco. Volg deze link en schrijf je in.