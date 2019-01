Luchtdicht bouwen als norm bij BENG-realisaties

Het klimaatakkoord schetst een tijd van forse verduurzaming. Er moeten minstens 50.000 woningen per jaar worden aangepakt, maar er ligt een bedreiging op de loer: het gebrek aan vakmensen.

Een veelgehoord antwoord daarop is het actief bij- en omscholen van onder andere installateurs, om een antwoord te geven op steeds complexere vraagstukken. Ook het vervaardigen van complete gebouwelementen in de fabriek speelt een belangrijke rol om de onderbezetting in de sector in te vullen. We interviewden Henny van der Heijden van Celdex, specialist in kunststofschuim afdichtingsproducten, over de status quo van prefab en luchtdicht bouwen.

Henny van der Heijden van Celdex

99% prefab huis

“Dankzij prefab kunnen we efficiënter produceren en hogere kwaliteit leveren”, vindt Van Der Heijden. “Door in de fabriek al grote gebouwonderdelen klaar te stomen, is er op de bouwplaats minder oponthoud en kan er onder geconditioneerde omstandigheden worden gewerkt. Niet iedereen weet dat een woning bijna volledig met prefab elementen kan worden uitgerust en ingevuld.”

Een huis rolt vaak nog niet volledig bouwklaar uit de fabriek, terwijl het bijna volledig kan worden geprefabriceerd. De laatste struikelblokken om een huis compleet prefab te maken vormen de installaties. “Dit zijn de laatste aandachtspunten om 100% te prefabriceren. De installaties inbouwen vormt nu nog een grijs gebied voor de aannemer die de woning in de fabriek maakt, want de installateur is de specialist. Samenwerken is hierin de sleutel en daarom hebben we diverse toeleveranciers benaderd om met integrale oplossingen te komen.”

BENG: beperken warmte- en energievraag

Die concepten richting zich onder meer op het invullen van de BENG-eis die op 1 januari 2020 ingaat. Vanaf dat moment worden het opwekken van duurzame energie en het beperken van de warmte- en energievraag belangrijkere elementen. “Wat je niet verbruikt hoef je ook niet te besparen, zo leert de Trias Energetica ons. Daarom zetten wij in op het beperken van warmte- en luchtverliezen. Om dat te realiseren heb je isolatiemateriaal van hoge kwaliteit nodig en moet je ervoor zorgen dat je gebouw luchtdicht is. Dat we hier serieus mee aan de slag willen, laten we zien met Dichtgarant. Het doel van dit concept is het verhogen van wooncomfort, verbeteren van energieprestaties en vooraf inzicht krijgen in potentiële luchtlekkages en kosten.”

Prefab bouwen met MorgenWonen van VolkerWessels

Die laatste twee elementen verdienen meer gewicht, als we de faalkosten van ongeveer € 6 miljard in het achterhoofd houden. “Het is toch bizar dat er verondersteld wordt dat er geen geld is om te bouwen, terwijl we kosten voor reparaties als gevolg van bijvoorbeeld luchtlekken maar voor lief nemen. Faalkosten zitten niet alleen in een gebrek aan communicatie tussen samenwerkingspartijen in de bouw, maar vooral in te weinig zorg voor de bouw. Dat willen we voorkomen met luchtdichtheidsconcepten en toolboxmeetings, waarin we kennis geven over hoe je de onderdelen optimaal plaatst. Tijdens die bijeenkomsten blijkt al snel dat het de vakman geen extra tijd kost, het is vaak een kenniskwestie.”

Op tijd actie ondernemen

Om alle vruchten te plukken van prefab- en luchtdicht bouwen is betrokkenheid aan de voorkant van het proces een must. “Op dat moment kun je nog sturen. Staat het gebouw er al, dan kun je aanpassingen doen om luchtdichtheid alsnog te realiseren, maar dan kom je uit op kosten. Begin dus tijdig, dan past het in je normale processen en zijn de kosten voor het luchtdicht maken van je gebouw minimaal.”