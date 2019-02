BENG-ambities en innovatieve financieringsconstructies bij kennissessie

Het blijft een forse uitdaging om bij verduurzaming het financiële plaatje rond te krijgen. Daarom stond het belang en de kracht van innovatieve financieringsvormen centraal tijdens een presentatie van Nathan-adviseur Roelof Vallinga op de stand van Zehnder. “Met 25 jaar garantie brengen we een betaalbare installatie en energierekening binnen handbereik.”

Het blijft een forse uitdaging om bij verduurzaming het financiële plaatje rond te krijgen. Daarom stond het belang en de kracht van innovatieve financieringsvormen centraal tijdens een presentatie van Nathan-adviseur Roelof Vallinga op de stand van Zehnder. “Met 25 jaar garantie brengen we een betaalbare installatie en energierekening binnen handbereik.”

Onder de banier van ‘Warmte van morgen’ werkt Nathan onder andere samen met Vaanster, met als uitgangspunt om maximale duurzaamheid en hoog comfort te realiseren. Het technische fundament van het concept is de toepassing van een individuele bodemgekoppelde warmtepomp en duurzame energieopwekking met zonnepanelen. Tel daar een wtw-installatie, vloerverwarming en een energiebesparende douche bij op. Als uitgangspunt geldt een EPC van 0, maar Nul op de Meter (NoM) is een mogelijkheid.

“De installatiekosten voor de ontwikkelaar laten we zo laag mogelijk uitvallen, terwijl de huurder de zekerheid heeft van een all-in huurtarief”, vertelt Vallinga. “De bewoner huurt installaties en pv voor bijvoorbeeld 125 euro per maand, voor een rijwoning van 120 m2. Ook voor de andere partijen die meedoen aan het project zijn er zekerheden. “De belegger heeft geen onderhoud en geen risico. Daarnaast heeft hij een goed rendement op de belegging.”

Misschien nog wel het meest opvallend is het langdurig samenwerken van vaste projectpartijen. Te meer omdat dit traditiegetrouw anders is geregeld in de bouw- en vastgoedsector. “In onze tak van sport zien we vaak nieuwe samenwerkingen ontstaan als gevolg van aanbestedingen. Onderscheidend is dan ook dat partijen die gewend zijn projectpartners van elkaar te zijn, deze samenwerking kunnen behouden en op elkaar zijn ingespeeld.” Om effectief te zijn in een project geldt wel een randvoorwaarde. “Neem ons vroeg mee in het proces”, drukt Vallinga op het hart, “anders kunnen we deze financieringsconstructie niet invullen.”

BENG en ventilatie, energiezuinig en gezond wonen

Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk legde de volgende dag een koppeling met BENG, tussen energieprestatie en ventilatie. Eerder publiceerde Valk een blog op Duurzaam Gebouwd waarin hij de recente verontwaardiging rondom conceptgrenswaarden beetpakte. “De nieuwe waarden verschillen aanzienlijk van de wat in 2015 gepubliceerd is als ‘voorgenomen’ BENG-eisen”, lichtte Valk toe. “U heeft vast de reeks 25-25-50 voor woningbouw onthouden. Die mag u nu vervangen door 70-30-50 of 70-50-40, afhankelijk of u grondgebonden of gestapelde bouw realiseert.”

Zijn kersverse presentatie blikte vooruit op de toekomst, waarbij aardgasvrij de standaard is. “Voor nieuwbouw is dit al een gegeven, voor bestaande bouw buigen gemeenten zich nu over hoe we wijk voor wijk van het aardgas af gaan”, licht Valk toe. “De nieuwe rekenmethode voor beide situaties is de NTA 8800. Binnen de nieuwbouweisen (BENG) zijn er drie prestatie-indicatoren om in te vullen: energiebehoefte in kWh per vierkante meter, het primair fossiel energiegebruik in kWh per vierkante meter en hernieuwbare energie in %.”

De concept BENG-eisen (nog niet definitief) voor diverse gebouwtypen

Op welke manier zien we ventilatie terugkomen in BENG? Onder andere in BENG1. “In deze indicator is een vast ventilatiesysteem opgenomen; de systeemkeuze heeft dus geen invloed op energiebehoefte vanwege techniekneutraliteit. Alle specifiek invloed van de eigenschapen van een ventilatiesysteem, zoals WTW en regelapparatuur, is ondergebracht in BENG2. Zo is er binnen de BENG-eisen aandacht voor comfort en gezonde binnenlucht. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat er meer invloedsfactoren zijn op deze energieprestatie-indicator (BENG 2). Nieuw is de waardering van zomernachtventilatie, als oplossing voor mogelijke oververhitting in woningen met een goede schil.”

Op laatstgenoemde verschijnsel speelde Zehnder zelf ook in, door op haar eigen stand koeling met lucht te presenteren en slimme zonering om energie te besparen. Daarnaast viel op dat er alleen maar elektrische radiatoren te bekijken waren, een knipoog naar de nieuwe all-electric realiteit.