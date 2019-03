Kritische brief naar Tweede Kamer over BENG-norm

Verschillende Duurzaam Gebouwd-partners schreven een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij zich kritisch uitlaten over de nieuwe BENG-norm. Volgens hen past het voorstel voor de vernieuwde grenswaarden niet bij het ambitieuze klimaatakkoord.

In de brief van onder andere DWA, Zehnder, Klimaatgarant en Merosch, lezen we dat er twee bezwaren zijn tegen de nieuwe norm: de bijbehorende eisen zijn te laag en de rekenmethodiek sluit nog minder aan bij de praktijk. ‘Er is dus niet alleen sprake van een verslechtering in de ambitie, maar ook een verslechtering van de rekenmethodiek.’

Wat er mis is met BENG

In de brief wordt vervolgens in 9 punten uiteengezet wat er mis is aan de nieuwe grenswaarden en de berekenmethodiek. In punt 1 is te lezen dat de schrijvers de norm een stap terug in de tijd vinden. ‘De oorspronkelijke ambitie vanuit het Lenteakkoord was om in 2020 een EPC = 0 als eis te hanteren. Dit werd later afgezwakt tot de BENG-eisen uit 2015, waar gemiddeld een vergelijkbare EPC-score van 0,2 uit kwam. Met de presentatie van de nieuwe eisen blijkt echter dat we grofweg op hetzelfde niveau blijven als het huidige bouwbesluit.’

Verslechtering energieprestatie

De partijen geven aan dat zij zich zorgen maken over het feit dat er in 2020 woningen gebouwd mogen worden die qua energieprestatie een verslechtering zijn ten opzichte van de huidige bouwpraktijk. ‘Het is onbegrijpelijk dat het mogelijk wordt om kwalitatief slechtere woningen te gaan bouwen.’

