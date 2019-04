EnergyFaçade vormt integraal systeem voor isolatie en duurzame energieopwekking

Saint-Gobain Solutions komt met een EnergyFaçade, een gevel voor zowel nieuwbouw als renovatie bestaand uit een laag isolatie, koudebrugvrij ophangsysteem en zonnepanelen. Het integrale systeem werd gepresenteerd op Building Holland 2019.

“Nieuwbouw- en renovatieprojecten moeten voldoen aan steeds strengere eisen omtrent BENG, Nul-op-de-Meter en BREEAM”, zegt Raymond Seijmonsbergen, sales director van Saint-Gobain Solutions. “EnergyFaçade biedt hiervoor een oplossing die niet alleen duurzaam is, maar ook gezien mag worden.” De slanke, strakke panelen worden frameloos bevestigd en zijn leverbaar in diverse kleuren. Een paneel meet 1587 x 664 mm, maar maatwerk is ook mogelijk. De vele mogelijkheden maken het systeem geschikt voor woningbouw en utiliteit, van ziekenhuizen en kantoren tot logistieke magazijnen.”

Dunne film-technologie

De zonnepanelen van EnergyFaçade worden met een speciale techniek vervaardigd. Seijmonsbergen: “We passen geavanceerde dunne-film-technologie toe. Dit zorgt ervoor dat de gevel tot wel 70% van de opbrengst van panelen op een dak kan leveren. Ook in de schaduw leveren de panelen nog significant energie op, in tegenstelling tot traditionele, kristallijne panelen.” Dit maakt de oplossing interessant voor gebouwen met een gering dakoppervlak, zodat alsnog de vereiste duurzame energieopwekking behaald kan worden.

Koudebrugvrij

EnergyFaçade wordt gemonteerd met het innovatieve PhoenixFaçade ophangsysteem. “Dit is een nieuwe manier om panelen koudebrugvrij op te hangen”, zegt Seijmonsbergen. “Het systeem maakt daarvoor gebruik van glasvezelversterkte, kunststof beugels.” Het resultaat is een gewaarborgde ophanging, een slanke constructie, hoge isolatiewaardes en optimale brandveiligheid. Het PhoenixFaçade-systeem is ook geschikt voor de ophanging van aluminium, houten of composieten gevelelementen.