Wooncomfort is meer dan een lage energierekening 

BENG, EPC en duurzaam bouwen zijn niet alleen termen, het zijn ook eisen waar woningen aan moeten voldoen. Maar missen we in alle discussies die hierover gevoerd worden niet een belangrijke component … het comfort van woningen? Voor comfort is geen standaardmaat beschikbaar en het is lastig om er harde cijfers aan te verbinden, maar de ervaring bepaalt wel ons woongenot.

Tekst: Hubert-Jan Busch, Projectmanager & Passiefhuis Specialist Sto Isoned

In april werden de resultaten van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2018 bekend. Voor de mensen die het nog niet hebben gelezen: het is een eye-opener in positieve en negatieve zin. Zo blijkt dat 86% van de Nederlanders (zeer) tevreden is over hun woning. Daarnaast zijn woningeigenaren bereid om te investeren in duurzaamheid. De afgelopen vijf jaar spendeerden zij geld aan zuiniger installaties (38%), dubbel glas (29%) en isolatie (25%).

Dat lijkt positief, maar een grote groep eigenaar-bewoners heeft niet diezelfde bereidheid. Zij vinden hun huizen energiezuinig genoeg (37%). Dat zijn overigens niet alleen mensen die er nu al comfortabel bijzitten; een vijfde heeft een woning met energielabel D of slechter. Waar echter nooit naar gevraagd wordt is: hoe comfortabel vinden bewoners hun slecht geïsoleerde woningen? Hoe zitten ze ’s winters in hun woonkamer als de noordenwind op de gevel blaast? Voor het eerst is in WoON de aanwezigheid van vocht en schimmel onderzocht - bijna 20% van de huishoudens heeft hier last van – maar over het aantal mensen dat tocht ervaart weten we niets. Ook niet uit andere bronnen.

De schrijver van deze blog, Hubert-Jan Busch

Wat ik daarmee wil zeggen is het volgende: mensen aansporen tot het verduurzamen van de woning doen we meestal door hen een lagere energierekening voor te houden. Dat verklaart ook de populariteit van zonnepanelen en warmtepomp én het enthousiasme waarmee de waterstofketel is ontvangen. Maar aan het (ontbreken van) wooncomfort doen we weinig. Op de site van een ketelleverancier staat zelfs te lezen: je kan straks je huis verwarmen zonder de extra isolatiekosten. Fijn, maar door de Trias Energetica te negeren hebben bewoners nog steeds last van vocht, tocht en straatgeluiden én een onnodig hoge(re) energierekening.

Sterker nog: iedereen die Trias Energetica hanteert weet dat isolatie de eerste stap is om te verduurzamen. Het beperkt de energievraag, levert de meeste comfortwinst op én zorgt – in combinatie met goede ventilatie – voor een gezonder binnenklimaat. Een warmtetoestel, hoe nieuw en innovatief ook, krijgt dat niet voor elkaar. Bovendien kan buitengevelisolatie de hele buurt een positieve impuls te geven. ‘Woongenot beperkt zich niet tot de woning, de woonomgeving is eveneens een grote factor’, staat in WoON 2018. Wie met Streetview de kruising Beekstraat-Kruisstraat in Wageningen bezoekt, ziet hoe groot het effect is. Door de woningen te renoveren volgens de BENG-standaard en de gevel een nieuwe uitstraling te geven, leefde de hele buurt op.