TOjuli eis voor risico oververhitting vanaf 1 juli 2020

De eis TOjuli wordt tegelijkertijd met de ingangsdatum voor nieuwe energieprestatieberekeningen voor BENG opgenomen, op 1 juli 2020. De grenswaarde heeft een maximale waarde van 1,0. Er zijn genoeg argumenten om de TOjuli eis in te voeren: nieuwe woningen zijn luchtdicht, hebben een goede isolatie en houden lang warmte vast. Oververhitting ligt daarmee op de loer en dat moet deze eis voorkomen.

Een kort lesje geschiedenis over de invoering van deze eis: RVO.nl liet W/E Adviseurs onderzoek doen naar het criterium en de grenswaarde om het risico op oververhitting in nieuwbouwwoningen te beperken. Het rapport ‘Grenswaarden zomercomfort in nieuwe woningen in Bouwbesluit’, was het resultaat en vormde de basis voor RVO.nl om TOjuli op te nemen in de bouwregelgeving.

De grenswaarde is maximaal 1,0. Overstijg je deze waarde, dan kun je aan de hand van een dynamisch simulatieprogramma alsnog aantonen dat het risico op oververhitting acceptabel blijft. De grenswaarde voor de Gewogen Temperatuuroverschrijding (GTO), conform vastgestelde uitgangspunten voor de berekening, wordt gesteld op 450 uur. De TOjuli eis geldt alleen als er geen actieve koelvoorziening is, zoals een warmtepomp die ook kan koelen of een airco.

Noodzaak om oververhitting te voorkomen

In het artikel ‘Gezonde gebouwen kunnen hittestress te baas’ vertelden Ria van Griethuizen en Pieter Nuiten van W/E Adviseurs over de noodzaak van een grenswaarde om oververhitting te voorkomen. ‘Wie nu een nieuwbouwwoning bouwt volgens de BENG-normen, kan een huis realiseren waar het ’s zomers niet uit te houden is. Koeling is geen nice to have, maar wordt op termijn een must have om het binnenklimaat leefbaar te houden.’ Producten en technieken als automatische zonwering, spui- of zomernachtventilatie krijgen daarmee een belangrijkere functie.