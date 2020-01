Nieuwe eisen BENG gepubliceerd, maar vertraging met software

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn bijgewerkt van één naar drie eisen. Deze zijn gericht op de energiebehoefte, het primaire fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie van een gebouw. De nieuwe eisen zijn op 24 december 2019 gepubliceerd in het Staatsblad.

De nieuwe BENG-eisen stellen aparte eisen aan de buitenkant van een gebouw, in tegenstelling tot de huidige EPC-eis (Energie Prestatie Coëfficiënt). Ook is het aandeel hernieuwbare energie nu geen aparte eis, waardoor bijvoorbeeld matige isolatie van een gebouw kan worden gecompenseerd met zonnepanelen. De nieuwe eisen moeten dergelijke scenario’s voorkomen.

De eisen zijn ingevoerd omdat de Europese Unie naast energiebesparing ook de investering in hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, wil stimuleren. Als gebouwen zelf energie opwekken en toewerken naar één Europees energienetwerk, moet dat resulteren in schonere en goedkopere energie.

Invoering

Wanneer de drie nieuwe BENG-eisen worden ingevoerd, is nog onbekend. Neprom, Bouwend Nederland, Aedes en de BNA/NVA hebben uitstel verzocht, omdat er vertraging is ontstaan in het ontwikkelen van nauwkeurige software voor het berekenen van de nieuwe eisen door opleidingen en bouwpartijen. De minister laat weten spoedig met een beslissing te komen.