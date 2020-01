Zo luchtdicht mogelijk bouwen, hoe doe je dat? 

Vanaf 1 januari 2021 moeten de aanvragen voor alle nieuwbouwprojecten, woning- en utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen (BENG). Hoe dragen de verschillende gevelisolatiebedrijven met hun innovaties eraan bij om deze eisen te halen? “We merken een toenemende vraag naar goede isolatie.”

Een belangrijke manier om de BENG-doelstelling te kunnen halen, is door energiezuinig en luchtdicht te bouwen. “We geven bij ieder bouwproject advies om de totale woning luchtdicht te krijgen en gebruiken hiervoor prefabbouwelementen”, vertelt Celdex accountmanager luchtdicht bouwen Patrick Verhoef. “Wij vinden dat deze manier van werken ten goede komt aan de kwaliteit en de energiezuinigheid van het gebouw. Hierbij vinden we het wel belangrijk om zo vroeg mogelijk bij een project betrokken te zijn, om met iedereen te overleggen wat er nodig is om een gebouw zo luchtdicht mogelijk te bouwen.”

Mede door de komst van de BENG-doelstellingen merkt hij dat Celdex steeds vroeger met andere bouwpartijen aan tafel komt te zitten. “We moeten er zelf wel moeite voor doen, maar worden ook steeds vaker door partijen benaderd om over een project mee te denken. Daarbij komt dat al onze producten gecertificeerd zijn om volgens de BENG-eisen te worden toegepast. We verwachten daarom dat de komst van de BENG-eisen ervoor gaat zorgen dat bouwbedrijven vaker voor onze producten zullen gaan kiezen.”

Details in kaart

Celdex-producten zijn op basis van hoogwaardige schuimproducten. “Dat loopt als rode draad door onze producten en die lenen zich goed om allerlei soorten toepassingen af te dichten”, licht Verhoef toe. “Daarbij komt dat we zelf producent zijn, dus kunnen we bij iedere vraag van een klant eenvoudig een product op de juiste afmetingen produceren. Binnen de industrialisatie van de bouw worden onze producten steeds vaker prefab in de fabriek toegepast. Onze schuimproducten lenen zich bij uitstek om prefab te worden meegenomen op HSB daken wandconstructies en betoncasco’s. Bij het monteren van de bouwelementen worden deze direct afgedicht.”

Met de levering van prefab producten komt Celdex tegemoet aan het probleem dat het steeds lastiger wordt om goed personeel te vinden. “Met prefab producten zijn minder handelingen nodig op de bouwplaats. Dat vinden de aannemers met wie we samenwerken erg prettig. Daarnaast zien we er op de bouwplaats op toe dat een product ook op de juiste manier wordt toegepast. Dit doen we met behulp van onze kwaliteitsborgingssoftware. Zo zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het product gegarandeerd is.”

Eén bepaald product als écht innovatief kan Verhoef echter niet benoemen, het concept wel. “Onze Dichtgarantaanpak gaat verder dan enkel de ontwikkeling en productie van onze prefab luchtdichtingsproducten”, legt hij uit. “Hierin hebben we ook advisering, training en begeleiding geïntegreerd. Zo brengen we de detailleringen van daken, gevels, vloeren en kozijnen nauw in kaart, waarna we de best passende producten kunnen selecteren, produceren en leveren.”