Met automatiseringstechnologie de hitte uit je woning houden

Het aantal thuiswerkers is de afgelopen periode explosief gestegen en velen maakten de afgelopen week dan ook iets nieuws mee: geen verkoeling meer op kantoor maar het zelf reguleren van het binnenklimaat in je woning, dat snel kan opwarmen tijdens warme dagen. Naast de woonkamer en eventuele hobbykamers wordt de zolder gebruikt als thuiswerkruimte, maar het koel houden van deze en andere ruimtes in je huis is een flinke opgave.

Foto boven: Buitenzonwering VELUX INTEGRA op zonne-energie

De grenswaarde voor oververhitting TO-juli, die vanaf 1 januari 2021 gelijktijdig met de BENG ingaat, moet ervoor zorgen dat nieuwbouwwoningen niet langer met een te warm binnenklimaat kampen. Nieuwe of gerenoveerde woningen kunnen door betere isolatie meer warmte vasthouden zodat ze een lagere warmtevraag hebben in de winter, maar in de zomer koelt een woning minder snel af.

Oververhitting ervaren

De Healthy Homes Barometer is een studie, uitgevoerd in opdracht van VELUX Groep, die laat zien dat 87% van Europeanen minimaal 1 keer per jaar oververhitting in huis ervaart. “Nederlanders zijn van oudsher gewend om bij mooi weer ramen open te zetten, maar met de nieuwe bouweisen en klimaatverandering moeten bewoners zich steeds meer Mediterraans gedragen”, vindt Marcel Vreeken van VELUX Nederland.

Automatisch aansturen

Tot de mogelijkheden behoort volgens hem het ’s nachts openzetten van een dakraam en een kiepraam lager in de gevel, tegen elkaar. Hierdoor ontstaat een schoorsteeneffect en wordt warme lucht in de woning afgevoerd. Ook overdag zijn de nodige maatregelen te treffen. “Door buitenzonweringen gesloten te houden, wordt de warmte van de zon tegengehouden, wat verdere opwarming tegengaat.” VELUX ACTIVE kan dit als home automation systeem automatisch aansturen op basis van sensoren en weersvoorspellingen. “Goed nadenken over de inrichting van de zolder en de manier van luchten, brengt zo het hele jaar door energie- en kostenbesparingen”, besluit Vreeken.