‘Waarom iedere keer het wiel opnieuw uitvinden?’ 

Projectontwikkelaar De Maese Woningen maakt bij de ontwikkeling van acht rijwoningen in Pijnacker gebruik van House Energy Optimum (HEO). In dit interview met de gedreven directeur Menno Faber duiken we in op hoe HEO bijdraagt aan het realiseren van zijn ambities. Faber: “Wij zijn altijd op zoek naar verbetering van woonbeleving, procesoptimalisatie en verduurzaming.”

Foto boven: Menno Faber, directeur De Maese Woningen (links) in gesprek met Diederik Doornhein, directeur Develop Inc. Projects (rechts)

Optimalisatie

Veel kleinschalige projecten worden traditioneel ontwikkeld zonder gebruik te maken van een conceptmatige aanpak. Wat was de trigger om voor het project met acht rijwoningen in Pijnacker toch te kiezen voor de conceptmatige aanpak met HEO? Faber: “Wij werken bij de kleinere projecten het liefst met lokale aannemers. Die willen gewoon bouwen en verder geen sores. Vaak hebben ze ook niet de capaciteit om een woning bouwfysisch, installatietechnisch en economisch naar een optimale energieprestatie te krijgen. Ze laten dat veelal van de installateur afhangen.

“Dat is niet de oplossing”, vervolgt Faber. “HEO is dat wel. Daar is vooraf nagedacht over de integratie van bouwtechniek, bouwfysica, constructies en installaties. Je kan daarmee veel gerichtere keuzes maken en je projecten optimaliseren. Waarom zouden we iedere keer opnieuw het wiel moeten uitvinden? Dat doen ze in de auto-industrie toch ook niet?”

Geen verrassingen

Met HEO kan je zelf bepalen welke energieprestatie je nastreeft. Bovendien heb je keuze uit de isolatiegraad van je woning en de toe te passen installatietechnieken. Develop Inc., de ontwikkelaar van HEO, doet de complete advisering en engineering van de projecten. Faber: “De woningen in ons project zijn uitgewerkt voor EPC=0 en kunnen individueel geüpgraded worden naar NOM. Als een kopers-optie.” Om deze energieambities te bereiken worden de acht woningen in Pijnacker voorzien van een verbeterde schilisolatie om de energievraag terug te dringen. Verder worden de woningen verwarmd met een lucht/water warmtepomp en geventileerd met een balansventilatiesysteem.

“Mooi toch dat de techniek van de woningen in combinatie met de isolatie al is uitgedacht en berekend. Zelfs het leidingverloop is geoptimaliseerd. De woningen in Pijnacker worden volgens een optimum tussen installatie en isolatie gebouwd. Zo worden de woningen energiezuinig, comfortabel en gezond. De installateur én de aannemer voeren precies uit wat al is bedacht. Dus geen verrassingen achteraf. Het scheelt ons bovendien flink in de kosten voor engineering van de woningen.”

Feeling met kopers

Naast de toegevoegde waarde voor de ontwikkelaar, aannemer en installateur ziet Menno ook voordelen voor de kopers. “Wij willen feeling met de kopers van onze woningen houden. Daarom spreken we ze het liefst altijd zelf op info-avonden. Ik merk in de praktijk dat het voor bewoners steeds belangrijker wordt energiezuinig en duurzaam te wonen. We kunnen dit nog niet direct uitdrukken in geld, maar op het moment dat wij met HEO een Energie Prestatie Garantie kunnen aanbieden, is dat voor bewoners erg comfortbel en het schept vertrouwen. Het is een extra vinkje voor ons project in vergelijking met anderen. Een zeer energiezuinige woning biedt kopers bovendien de mogelijkheid extra financiering te krijgen.”

Wkb proefproject

De acht woningen zijn recentelijk door Develop Inc. uitgewerkt en worden nu extern beoordeeld. “Ons project is een proefproject met de gemeente Pijnacker voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Dat betekent dat we voor de legeskosten die we aan de gemeente betalen de bouwkwaliteit extern laten monitoren door een kwaliteitsborger. Dat komt de bouwkwaliteit ten goede en levert ook een woningdossier op. Voor de bewoner, en ook voor ons, is het belangrijk om te garanderen dat wat we hebben afgesproken ook daadwerkelijk zo gebouwd wordt. Het zou volgens mij onmogelijk zijn om een prestatiegarantie aan te kunnen bieden zonder externe kwaliteitsborging.”

Samenwerking

Eind dit jaar gaan de woningen in de verkoop en worden de aannemer en installateur geselecteerd. Hoe kijkt Faber terug op de samenwerking tot nu toe? “De samenwerking met Develop Inc. is mij goed bevallen, korte lijntjes, snel schakelen en hoge kwaliteit. Ze kwamen bovendien met optimalisatiemogelijkheden qua plattegrondindeling, detaillering en prestatieverbetering. Een ander project zou ik zo weer met ze oppakken.”

Volg een webinar over HEO

Meer te weten komen over HEO? Op 26 november organiseren wij het webinar ‘Sneller BENG-bouwen met hogere kwaliteit’, van 10:00 tot 11:30 uur. Meld je nu gratis aan.