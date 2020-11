Webinar: Sneller BENG-bouwen met hogere kwaliteit

Een webinar op 26 november aanstaande laat je kennismaken met manieren om sneller BENG te bouwen, met een hogere kwaliteit. Tijdens de kennissessie komt onder andere een Smart Concept basissysteem aan bod voor levensloopbestendige, starters- en eengezinswoningen. Kennisdeling rondom de nieuwe bouwnorm BENG én hogere ambities (NoM, energieneutraal) staan centraal.

Op het programma staan onder andere dagvoorzitter Ilja Werkhoven van NeVaP en experts Jourdain Martens en Diederik Doornhein. Laatstgenoemde duo vertelt je alles over het totaalconcept HEO en de partners die daarbij betrokken zijn. Verder komen de verschillende alternatieven waar je uit kunt kiezen aan bod, om verregaande ambities rondom energie, comfort en gezondheid waar te maken.

Op deze pagina lees je meer informatie over het programma en de onderdelen die behandeld worden. Vanzelfsprekend is er tijdens het event gelegenheid om te netwerken en om de experts vragen te stellen, zodat je handvaten krijgt voor jouw ambities en projecten. Schrijf je in en we zien je graag op 26 november! Deelname is gratis.