Nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast over BENG

De nieuwste aflevering van de Duurzaam Gebouwd Podcast staat voor je klaar om te luisteren, via Spotify, Soundcloud of Apple Podcasts.

In deze aflevering worden we vergezeld door experts Claudia Bouwens (NEPROM/Lente-Akkoord), Theo Verharen (Alklima/Mitsubishi Electric) en Pieter Nuiten (W/E Adviseurs). We kijken onder andere naar het ontstaan van de BENG en praten over wat je met de wet- en regelgeving kunt en moet.

We hebben het over de geluidsnormen, de TOjuli en brengen enkele goede voorbeelden maar ook geleerde lessen naar voren. Abonneer je op de podcast en luister direct hieronder door op de oranje play-knop te drukken.