Energiebesparing bepalende factor succes energietransitie

Energiebesparing in de gebouwde omgeving bepaalt het succes van de energietransitie. Dat schrijft Paul Masselink, oprichter van Sustainable Energy Solutions in een nieuwe publicatie. Naar voren komen onder andere het overschatten van bewoners van de isolatie van hun huizen, het kunst-en-vliegwerk dat zij toepassen om anno 2023 energiebesparing te realiseren en hoe effectief isoleren de waarde van hun vastgoed verhoogt én het binnenklimaat verbetert.

Masselink trapt in zijn publicatie af met een hartstochtelijk pleidooi om beter te kijken naar de Trias Energetica en hier vanuit het Rijk ook meer ondersteuning voor te geven. “Het is onder de huidige omstandigheden een helse opgave om de opgelopen achterstand rondom energiebesparing in bestaande woningen in korte tijd in te halen.” Volgens hem overschatten bewoners de isolatie van hun huizen: “Ze denken dat hun woning goed is geïsoleerd bij de bouw, terwijl het Bouwbesluit pas sinds 1975 minimale isolatie-eisen stelde. Het jaarlijkse verbruik van ongeveer 1.500 kubieke meter gas per woning is alleen te verklaren door een gebrekkige isolatie van de schil, inclusief warmtelekken en koudebruggen.”

Focus op Total Cost of Ownership

Bewoners lijken moeilijk te overtuigen van de winst die isolatie meebrengt. Niet alleen voor de logische verbinding met energiebesparing, maar ook voor een gezonder binnenklimaat: om de energierekening laag te houden proberen sommige bewoners het nu uit te houden met een minimaal gebruik van verwarming. “De focus ligt op de hoogte van de investering, terwijl juist gekeken moet worden naar waarde op de lange termijn. Door naar Total Cost of Ownership (TCO) te kijken wordt duidelijk dat de voordelen lang doorspelen en de uitgaven ruimschoots compenseren.”

Pleidoor voor warme jas

Masselink pleit dan ook voor een seriematige en geregisseerde aanpak: “Het effectief en vergaand isoleren van bestaande woningen vermindert het energieverbruik voor verwarmen en koelen spectaculair. Met een totaal isolatiepakket voor gevel, dak, vloer, glas, ramen en deuren is de energievraag tot ‘passiefhuis-niveau’ terug te brengen. Dankzij de noodzakelijke ventilatie levert het ook een veel gezonder wooncomfort op.” Volgens hem leert ervaring ons dat aanvullende isolatiemaatregelen het meest effectief zijn als ze aan de buitenkant van de woning worden aangebracht: “Een goede warme jas zorgt ervoor dat kieren en luchtlekken effectief worden gedicht en dat de isolatie koudebruggen opheft. Bij goed gebruik van een isolerende voorzetgevel kan tegelijkertijd een esthetische verbetering onderdeel zijn van de verduurzaming.”

Maatregelen op korte termijn

Hoe het toepassen hiervan precies werkt, legt Masselink uitgebreid uit in zijn publicatie. Verder lees je over de mogelijkheden en kansen die samenhangen met het prefabriceren van deze isolatie-elementen en hoe het toepassen in de praktijk werkt. Ook legt hij de nadruk op hoe onze samenleving toewerkt naar een all-electric energievoorziening en geeft hij enkele routes weer voor maatregelen op korte termijn: “Voor particulieren is het eigen initiatief voor energiebesparing te stimuleren door een aantal staffels voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) en de Regulerende Energie Belasting (REB) flink te vergroten.”

Je leest de complete publicatie hier. Reageren kan onderaan deze pagina.