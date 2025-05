Integraal en duurzaam ontwerp met 7D Platform

Vanaf een vroege fase in het project al parametrisch aan de slag met BENG, MPG, bezonning en daglicht. Mét goed onderbouwde varianten van ontwerpkeuzes. Dat is wat het 7D Platform van DGMR Software belooft. In dit artikel bespreken Wali Jalal, product manager 7D Platform en Gertjan Verbaan, senior adviseur bouwfysica bij DGMR welke kansen architecten, adviseurs en technisch specialisten hiermee ontginnen.

Om de impact van het 7D Platform te ontdekken, vragen we eerst aan Wali wat het platform eigenlijk inhoudt. “Ons 7D Platform geeft de beste ontwerp keuzes voor gebouwen en woningen in één oogopslag. Je kunt er slimmer mee adviseren, over belangrijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid.”

Kortom: onderwerpen waar de Duurzaam Gebouwd-achterban zich mee bezighoudt. Wali vervolgt: “Het platform genereert en analyseert verschillende gebouwvarianten. Vergelijk deze vervolgens met elkaar om snel de beste optie te kiezen. Zo zie je direct of het ontwerp haalbaar is. Dit is handig voor architecten, adviseurs en technisch specialisten die snel het beste ontwerp willen realiseren. Onze software-afdeling heeft het platform gebouwd gebruikmakend van onze betrouwbare rekensoftware in de bouw en de expertise van onze collega’s van DGMR. Deze ingenieurs en adviseurs hebben jarenlange kennis en ervaring met bouwprojecten.”

Optimale keuzes

Maar waarom is de tool nu zo belangrijk, als je werkt aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving? Gertjan gaat verder: “Met het 7D Platform kun je al in een hele vroege fase van het ontwerp aan de slag met bezonning, BENG, daglicht en MPG. Hiermee kun je met beperkte detail informatie vanaf het begin varianten vergelijken en samen met het ontwerpteam de optimale keuzes maken. Dit leidt tot een integraal en duurzaam ontwerp.”

Het unieke aan de tool is volgens Gertjan dat je met een beperkt aantal stappen inzicht krijgt in de effecten van ontwerpkeuzes en duurzaamheid. “We hebben de kennis van de bouwcollega’s van DGMR en DGMR Software ingezet, om te komen tot een uniek platform. Het platform maakt zeer snelle berekeningen met de betrouwbare rekenkernen van onze andere softwareproducten, zoals Uniec, MPGCalc 3 en Gebouwprestatie. Daarnaast kun je varianten goed naast elkaar zetten en zo samen met de opdrachtgever zowel hoog over als in de detail naar de resultaten kijken via het platform. Naast het importeren van 3D-modellen, kun je ook zelf gebouwen tekenen. De bebouwde omgeving wordt voor de herkenbaarheid ook altijd afgebeeld.”

Circulair bouwen

Vanzelfsprekend zijn er verbindingen met het onderwerp circulair bouwen. Gertjan: “Met toevoeging van MPG aan het 7D Platform kun je straks ook de milieuprestatie vanaf het begin al meewegen. Zo vergelijk je makkelijk gebouwen met verschillende bouwwijzen en materialisaties met elkaar. En dat betekent dat je bijvoorbeeld het effect van geveluitwerking en triple glas ziet.” Een belangrijke kracht van het 7D platform is volgens Gertjan het beoordelen en de samenhang ontdekken van BENG, MPG en CO 2 . Daardoor kun je veel beter de balans opmaken en ook de keuzes veel eerder in het proces maken.”

Daarmee is Gertjan ervan overtuigd dat het platform een positieve bijdrage levert aan de doelstellingen die bedrijven hebben rondom circulariteit: in minder dan vijf jaar moet er vijftig procent secundaire grondstoffen worden ingezet. “Met name door de totaalscore voor CO 2 kun je een ParisProof-gebouw ontwerpen en bewust keuzes maken die je helpen het doel te bereiken. Integraal, want we kunnen ook de andere ontwerpteamleden toegang geven tot het project in de tool, zodat we gezamenlijk de beste variant eruit kunnen halen.”

Tenders

De tool richt zich op ontwikkelende aannemers, architecten en ingenieursbureaus. Gertjan besluit: “Binnen DGMR gebruiken we de tool al succesvol voor tenders en voor de SO/VO-fase. Ontwikkelende aannemers kunnen met hun eigen woonconcepten werken en architecten kunnen variëren met randvoorwaarden en eisen van het ontwerp. Omdat er al veel voor gedefinieerd is, kun je snel aan de slag met de huidige onderdelen bezonning, BENG, daglicht en MPG. En dit is nog maar het begin, er komen nog meer modules bij, zoals geluid op de gevel, PV-optimalisatie en brandoverslag.”

Je leest hier meer over het 7D Platform en neemt contact op om ermee aan de slag te gaan.