Lancering van Nationaal BIM Model 0.9

De release van het Nationaal BIM Model 0.9 is een feit. De BIR Werkgroep die het model vervaardigd heeft, bestaande uit onder anderen Duurzaam Gebouwd-expert Fred Kloet, nodigt de bouwwereld uit om het model in de praktijk te gebruiken en ervaringen met de werkgroep te delen.

De BIR pleit om de contractuele BIM-bepalingen op te nemen in een BIM-protocol, een contractstuk. Daarnaast wil ze dat BIM-samenwerkingsafspraken die bouwpartners onderling maken in een BIM uitvoeringsplan worden ondergebracht. Daarom werden ‘Nationale Modellen’ gemaakt voor zowel BIM Protocollen als BIM Uitvoeringsplannen. Het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan is al sinds oktober 2016 te vinden op de website van het BIM Loket. Daar is nu het Nationaal Model BIM Protocol aan toegevoegd. Beide modellen moeten meer duidelijkheid brengen in de gebruikte terminologie.

Informatie Levering Specificatie

In de praktijk gebruiken veel organisaties de term ‘BIM Protocol’ in verschillende betekenissen. Meestal wordt een BIM Uitvoeringsplan bedoeld. Voor andere organisaties is zo’n protocol in de eerste plaats een specificatie van de (BIM-)data die opdrachtnemers bij oplevering moeten leveren ter ondersteuning van gebruik, beheer en onderhoud. Voor zo’n specificatie moet volgens de BIR de term ‘Informatie Levering Specificatie’ (ILS) gehanteerd worden.

In het figuur hierboven is het digitale bouw-, beheer- en gebruiksproces beschreven. Deze is verdeeld in 4 hoofdfasen: Initiatief, Ontwerp, Realisatie en Gebruik/Beheer & Onderhoud. Idealiter is het virtuele bouwwerk (het BIM) voorafgaand aan de uitvoering zodanig gereed dat het virtueel kan worden opgeleverd. Gedurende de realisatie wordt het model bijgewerkt, zodat er altijd een actueel beeld is van de as built situatie.

Deel van contractstukken

Het BIM Protocol wordt opgesteld door of namens de opdrachtgever en maakt deel uit van de contractstukken. Het BIM Uitvoeringsplan wordt opgesteld door de gezamenlijke bouwpartners en bevat de afspraken over hoe zij op basis van een werkwijze komen van:

PVE tot bouwwerk, inclusief tussenstappen/faseresultaten

ILS tot virtueel bouwwerk as maintained, inclusief tussentijdse BIM-leveringen

Het is mogelijk om ook van het BIM Uitvoeringsplan een contractstuk te maken. Naar Brits en Duits voorbeeld moet dan onderscheid worden gemaakt tussen een precontractueel en post-contractueel Uitvoeringsplan.

Lees in een .pdf-bestand meer over de lancering van het Nationaal BIM Model 0.9.