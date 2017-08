Integraal BIMmen in de praktijk

Hoe werkt BIMmen met alle betrokken ketenpartners in de praktijk? Op die vraag geeft de whitepaper ‘Integraal BIMmen’, hoe werkt het in de praktijk’ van Duurzaam Gebouwd-partner De RuwBouw Groep een antwoord.

Diverse experts uit verschillende organisaties komen aan het woord in de whitepaper. Onder andere Ivan Beckers van Heijmans en Albert Gils van De RuwBouw Groep delen hun visies over integrale samenwerking en de voordelen hiervan.

“Wij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de optimalisatie van onze processen”, vertelt BIM Coördinator Ivan Beckers van Heijmans. Uit de verbetering is het Heijmans Woon Concept ontstaan voor grondgebonden woningen. “Als je ervoor wilt zorgen dat het bouwproces soepeler verloopt, moet je samen kijken waar het in het totale plaatje van productie tot oplevering beter kan. Om dit te bereiken is uitwisseling van gegevens van belang, zodat deze 1 op 1 gebruikt kunnen worden.”

Resultaten van woonconcept

In de whitepaper worden de resultaten van de werkmethodiek uiteengezet. Aan de orde komt de flexibele standaardisatie binnen het woonconcept en het aantal woningen dat met deze methode werd opgeleverd.

Downloaden is volledig gratis, via de website van De RuwBouw Groep.