Meer uit BIM halen met woningconfigurator

Keuzevrijheid voor de woningkoper is een hot topic. De grootste aankoop van je leven moet natuurlijk wel al je wensen invullen. Bouwers, ontwikkelaars en architecten doen er dan ook alles aan om het mogelijk te maken om de toekomstige woning te laten personaliseren.

Onder andere voor die doelgroepen introduceerde Duurzaam Gebouwd-partner iBuildGREEN de woningconfigurator. De tool is erop gericht om het voor woningkopers eenvoudiger te maken om een droomwoning samen te stellen. “Normaal gesproken is het relatief lastig om een woning naar wens in te delen en te personaliseren”, vertelt directeur Jan van den Brink. “Vaak heb je daar de hulp nodig van een wooncoach of een makelaar. Deze partij noteert wat je wensen zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbouw.”

Een van de doelstellingen van de software is om de eindgebruiker het heft in handen te laten nemen. “Kopers kunnen alle opties bekijken, aanklikken en direct zien welke impact een keuze maakt op de woning. Als gebruiker krijg je een visuele representatie van de mogelijkheden. Veel kopers vinden het belangrijk om vooraf te zien hoe een keuze de esthetiek en duurzaamheid van een woning beïnvloed.”

Faalkosten verminderen

Niet alleen de koper kan aan de slag met de applicatie. “We ontwierpen onze configurator voor ontwikkelaars, bouwers en architecten om onder andere faalkosten te verminderen. Dit doen we door processen te verkorten en elementen zichtbaar en aanpasbaar te maken.” Vanaf de start heeft iBuildGREEN gekozen voor een koppeling met Revit. “Dit zorgt ervoor dat we eenvoudig verbindingen kunnen maken met BIM-modellen van bijvoorbeeld architecten. We laten deze doelgroep de komende tijd daarom kennismaken met onze initiatieven.”

De woning die zelf geconfigureerd kan worden wordt dan ook in Revit gemodeleerd. “Je volgt een protocol om te leren hoe het model moet worden opgebouwd. Dat model wordt vervolgens voorzien van diverse opties om uit te kiezen en dit bestand wordt door iBuildGreen omgezet.” Er kleven verschillende voordelen aan het exporteren van Revit-modellen en het importeren in de tool. “De werkvoorbereiding kan sneller worden opgestart. Daarnaast zijn fouten in de overdracht naar deze afdeling uitgesloten.”

Rendement en focus op duurzaamheid

Misschien nog wel het belangrijkste voordeel is de meerwaarde voor het BIM-traject. “Als woningaanbieder kun je meer opties geven, zonder daarvoor extra kosten te hoeven doorberekenen. De service die je aan de je klant kunt verlenen krijgt dus een stevige impuls.” Het rendement op een project stijgt, wat in deze tijd van een scherp tekort aan professionals geen overbodige luxe is. “Door de drukte kies je je projecten zorgvuldig uit. Maximaal rendement is dan belangrijk, naast de waarde die het voor je klant biedt.”

Een laatste eigenschap van de configurator is de focus op duurzaamheid. “Eindgebruikers zijn nog niet zover dat ze per definitie een duurzaam alternatief vragen. We zien nog altijd dat opdrachtgevers het bouwbesluit als leidend aanhouden.” Om het niveau omhoog te brengen biedt de tool alternatieven aan voor materialen. “Je laat hiermee aan de koper zien welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld gasloos te worden. Samen met toeleveranciers zorgen we ervoor dat kopers voldoende alternatieven hebben om uit te kiezen. Hierin geven we aan welke onderdelen duurzaam zijn, zodat de koper een waardevast huis krijgt.”