‘Samen bouwen’ aan het AFAS Experience Center

Bij de bouw van het AFAS Experience Center in Leusden is de risicobeheersing onder meer gevonden in het ‘samen bouwen’ met korte lijnen tussen de partijen.

Het AFAS Experience Center in Leusden wordt een toonaangevend complex met kantoren en 750 werkplekken, een professioneel theater voor ruim 800 bezoekers, een sportruimte, restaurant, een ondergrondse parkeergarage met zo’n 800 plaatsen en een buitenruimte met uitzichtheuvel. Een fraai vormgegeven gebouwenensemble van in totaal 62.000 m2, naar een ontwerp van Steef van der Veldt, samen met Just Architects als architectenbureau en Pieters Bouwtechniek als hoofdconstructeur.

“Voor ons”, begint Thijs Haafkes (Dura Vermeer), “was het vooral de uitdaging om kennis uit de markt te verbinden om dit gebouw technisch uit te werken in voorbereiding en uitvoering. Belangrijke partners hierbij zijn de coördinerend constructeur Lucassen bouwconstructies en uitwerkend architect LKSVDD architecten. Dat lukt, mede dankzij een geslaagde symbiose van allerhande bouwtechnieken. We combineren hier staalbouw, bijzondere gevelbouw, in situ beton en heel veel prefab beton.”

Uitvoerig sparren

“Op grond van doordachte keuzes bepalen wij hoe we elk constructiedeel technisch, praktisch en binnen de kosten kunnen engineeren en bouwen. Vanuit het oorspronkelijk ontwerp wordt er het nodige geswitcht in bouwmethodes naar een in onze ogen efficiëntere bouwwijze. Zo hebben wij bijvoorbeeld gekozen voor prefab betonnen heipalen in plaats van de beoogde vibropalen en voor een vulling met dikke prefab betonelementen van de theaterkoepel als degelijke akoestische scheiding in plaats van een combinatie van dun beton en een voorzetwand. Bij al die keuzes hebben wij zeer uitvoerig zitten sparren met bouwpartners en toeleveranciers.”

Aan knoppen draaien

De ruimte om te sparren is nadrukkelijk gecreëerd door de opdrachtgever. Bedrijfsleider Haafkes legt uit: “Er was een soort marktdag georganiseerd, waarop de bouwsector kon reageren op de plannen en het ontwerp van AFAS. Voor ons als Dura Vermeer gold als insteek dat wij aan de knoppen wilden kunnen draaien om de risico’s voor de bouw te verlagen, zonder dat wij afbreuk zouden doen aan het ontwerp. Het wordt een fantastisch gebouwencomplex, een waar visitekaartje voor Leusden en Nederland.”

De theaterkoepel, een grote iglo opgebouwd uit een staalconstructie

Die risicobeheersing is gevonden in zowel het ‘samen bouwen’ met korte lijnen tussen partijen, als in de meest passende technische oplossing voor elke constructie. Haafkes geeft een voorbeeld: “Voor de grote ondergrondse parkeergarage was sprake van een bouwkuipconstructie met circa 3000 vibropalen. Maar dan zouden wij voor de bouwkuip door de waterafsluitende kleilaag - met hieronder een grote waterdruk - moeten prikken. Wij hebben dit omgezet naar prefab betonnen heipalen, omdat de heipaal netjes de kleilaag afsluit en zo geen lekkage in de bouwkuip ontstaat.”

Moeilijke hoeken

“Voorts is gekozen voor grote hoeveelheden kanaalplaatvloeren voor de parkeerlagen en hier en daar breedplaatvloeren in moeilijke hoeken. Zo konden wij kosten besparen en vooral snelheid maken, want je praat over een gigantische garage waar alle gebouwen op komen te rusten. Daarnaast hebben wij gekozen voor prefab betonnen holle wanden voor de garagewanden. Dan heb je ook snelheid en bovendien is er sprake van een hoog niveau van afwerking van de wanden.”

Lees het complete verhaal over het AFAS Experience Center in het nieuwe digitale magazine van B:ton. Met oa: “Essentieel voor dit project is het opzetten van een BIM-model dat door alle partijen te gebruiken is.” En: “Als je zo’n gebouw maakt, geeft dat veel energie. Juist omdat wij bij deze megaklus zoeken naar doeltreffende oplossingen. Ik hoop dat we iets van deze methodiek van samen een beheersbaar traject opzetten ook bij komende (grote) bouwprojecten kunnen benutten.”

Bron tekst & foto's: B:ton Digitaal.