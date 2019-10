“Duurzaam bouwen kan niet zonder digitalisering”

Met liefst achttien inzendingen werd de eerste DigiDare Award tijdens de BIM Loket D-day een groot succes, met name voor UBA Bouw.

Het bleek een schot in de roos: de roep om inspirerende video’s die konden meedingen naar de nieuwe award, die BIM Loket en Duurzaam Gebouwd dit najaar samen lanceerden. Een prijs die een ode is aan een inspirerende cultuur van digitalisering. En een jacht naar goede voorbeelden die deze innovatieve manier van samenwerken promoten.

Digitale samenwerking in de bouw is een kwestie van cultuur en van lef. Voor de noodzakelijke versnelling en vernieuwing van de sector is een impuls nodig. Technisch kan er heel veel, maar het vergt een cultuurverandering om de mogelijkheden ook te adopteren. Zo gaf de DigiDare Award een podium aan goede voorbeelden voor deze cultuuromslag, zodat anderen er hun voordeel mee konden doen en de toon werd gezet voor de nieuwe cultuur. De ongeveer tweehonderd aanwezigen in het Amsterdamse BIMHUIS zorgden uiteindelijk voor het finale oordeel, nadat de jury onder leiding van voorzitter Jacqueline Meerkerk (BIM Loket) de drie finalisten had uitgekozen.

Bescheiden mensen

Meerkerk was blij met de vele inzendingen uit de diverse sectoren, die inspirerende voorbeelden lieten zien om te verspreiden. Ze riep dan ook iedereen op alle achttien inzendingen echt te bekijken. Dat kan hier.

Er kwamen uiteindelijk liefst achttien inzendingen binnen van bedrijven variërend van Schiphol tot Heijmans en van Tauw tot Heembouw. Een week vooraf was er overigens nog maar één video binnen. Een opgeluchte Meerkerk over die mogelijke terughoudendheid: “Misschien komt het ook door het onderwerp van deze award. Het zijn bescheiden mensen die met dit soort initiatieven bezig zijn en zij gaan niet gemakkelijk hun ding op een podium uitleggen. Ze zijn vooral bezig om mooie dingen gewoon te doen.”

Concrete aanpak

Het juryrapport over de drie genomineerden werd voorgedragen door jurysecretaris Niels van Ommen, manager van Duurzaam Gebouwd, de medeorganisator. Zijn platform deed graag mee aan deze wedstrijd omdat, aldus Van Ommen, “duurzaam bouwen niet zonder digitalisering kan, en dus ook niet zonder innovatieve samenwerking”. Niet toevallig is dat een van de centrale thema’s van het platform Duurzaam Gebouwd.

Van Ommen lichtte het juryproces kort toe (“zorgvuldig, met discussies en heuse puntentellingen”) en vertelde dat er zelfs vier partijen kwamen bovendrijven. Naast de genomineerden gold dat ook voor Anno1809. Van Ommen: “We waren zeer onder de indruk van hun pitch, omdat het een concrete aanpak presenteerde gericht op cultuurverandering, en daar ging het om. Die aanpak greep bewust in op profielen en competenties van mensen, en is ook vertaald naar een concrete training die echt impact heeft.”

Het genomineerde bedrijf DWA werd vooral geroemd door de relevantie, waarbij in de pitch duidelijk de link werd gelegd tussen de digitalisering en de maatschappelijke opgave. Ook de impact werd genoemd, dankzij hun visie, durf en doorzettingsvermogen, en het vermogen om veranderingen concreet te kunnen implementeren. Sterk is verder de samenwerking met partners in het proces.

De lof voor kandidaat prijswinnaar ILS Ontwerp & Engineering gold heel veel diverse criteria, zoals impact, kennisdeling, voorbeeldfunctie, belangeloosheid, enthousiasme, hands-on-mentaliteit en de door hen gebruikte metafoor: samen bergbeklimmen.

Openhartige boodschap

Het winnende UBA Bouw uit Uithoorn (foto boven) scoorde met hun inzending onder meer hoog op het criterium impact. De mensen en de cultuur in het bedrijf zijn veranderd en daardoor ook de eigen organisatie. Ook werd de voorbeeldfunctie erg gewaardeerd door de jury, evenals de interne aanpak. Die werd gekenmerkt, zo was de openhartige boodschap, door vallen en opstaan. Verder droeg ook de stapsgewijze aanpak bij aan de motivatie en inspiratie die UBA Bouw met hun filmpje aan andere organisaties liet zien.

Het filmpje was bovendien erg origineel en professioneel gemaakt, met een goed doordachte vorm en sterke metaforen, aldus Van Ommen. Je kunt het filmpje hier nog eens bekijken:

Live pitch

De drie genomineerde bedrijven mochten vervolgens hun inzending ook live pitchen, waarbij DWA een mooie vergelijking trok met kinderen die al volop aan het digitaliseren zijn. ILS Ontwerp & Engineering hield een pleidooi over het centraal stellen van de gebruiker, de focus op centraal bewaren van informatie en het doen van een uniforme uitvraag. De boodschap aan iedereen was duidelijk: “Profiteer van de kracht van het samendoen en durf vragen te stellen. Zoek elkaar op, wees een voorbeeld voor elkaar en help elkaar.”

Uiteindelijk maakte UBA Bouw haar sterke inzending ook op het podium helemaal waar, met een geslaagde, humoristische live pitch, waarmee de DigiDare Award 2019 uiteindelijk in de wacht werd gesleept:

Meerkerk besloot de award-uitreiking met de constatering dat door de vele sterke en motiverende inzendingen alle aanwezigen zich een beetje winnaar mochten voelen. Ze pleitte voor het delen van alle video’s, zodat het onderwerp breder wordt gehoord en de inspiratie ook navolging oplevert. “Hopelijk wordt deze DigiDare Award een traditie, waarbij ik ook graag vrouwen uitdaag een plek op dit podium te veroveren.”

Tekst: Ysbrand Visser; fotografie: Nadine van de Berg