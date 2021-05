Constructeurs verdiepen zich in maatschappelijk verantwoorde constructies

Het vak van de constructeur staat op donderdag 3 juni in de volle spotlights tijdens de online Dag van de Constructeur. Het volgepakte programma, met keynotes en tal van verdiepende parallelsessies, belooft even afwisselend als inspirerend te worden.

De contouren van het programma van de Dag van de Constructeur op donderdag 3 juni krijgen steeds meer vorm. Met het aantrekken van vele sprekers, een dagvoorzitter en het bepalen van de belangrijkste onderwerpen, staat het online evenement van VNconstructeurs stevig in de steigers.

Constructieve veiligheid

Naast de al eerder aangekondigde keynote van Arjan Habraken, de Constructeur van het Jaar 2020 die zal ingaan op de impact van duurzaamheid op het constructeursvak, krijgt nu ook de tweede keynote een duidelijk gezicht. In deze presentatie wordt de focus gelegd op het thema ‘constructieve veiligheid’, mede naar aanleiding van het OVV-rapport ‘Bouwen aan Constructieve Veiligheid’. Daarin was één van de conclusies dat er een gebrek aan lerend vermogen bestaat en daarom wordt ingegaan op het ‘leren in de praktijk’. In diverse leerprojecten wordt daar momenteel mee geëxperimenteerd, wat tijdens dit onlinecongres verder zal worden belicht door Willem de Bont (oprichter, eigenaar en directeur van Bureau de Bont).

Het hoofdthema van VNconstructeurs is ‘maatschappelijk verantwoorde constructies’. Dit onderwerp wordt in de vele parallelsessies tijdens deze Dag van de Constructeur verder uitgewerkt, met onder meer aandacht voor duurzame relaties. Dirk Rinze Visser (Buro Happold/TUDelft) zal vanuit deze hoeken bovendien het item ‘innovatie’ zeker niet schuwen. Ook Marijn Bruurs, in 2020 Talent van het Jaar, zal in de parallelsessies aantreden voor een presentatie over zijn specifieke vakgebied: 3D-printen.

Expo en borrel

Het programma vanuit een televisiestudio in Zwolle biedt via een handige webtool de mogelijkheid van netwerken, een heuse expo en ook voor een afsluitende netwerkborrel. Daar kun je ook kennismaken met de nieuwe voorzitter van VNconstructeurs, die twee weken eerder wordt verkozen. Hij of zij wordt aan de tand gevoeld door dagvoorzitter Ysbrand Visser (kennisplatform Duurzaam Gebouwd) en zal meer vertellen over de eigen plannen en nieuwe strategie van VNconstructeurs.

Verkiezing

Het evenement op 3 juni krijgt tegen het eind een plenair gedeelte, waarin de verkiezing van Constructeur en Talent van het Jaar 2021 centraal komen te staan. Deze worden in november gehouden en op de Dag van de Constructeur wordt de aftrap verricht. Aan tafel in de studio gaan enkele oud-winnaars het gesprek aan over de vele actuele thema’s.

Tot slot het begin. De dag zal om 12.30 uur op een bijzondere manier aanvangen met een presentatie van ‘duurzame verbinder’ Pim Peters, die dit evenement verbindt met het online webinar Building Holland Digital. De directeur van IMd Raadgevende Ingenieurs, die bijdroeg aan de rekenregels van de MPG, gaat beide evenementen tegelijkertijd toespreken over het zorgvuldiger omgaan met de materialen in gebouwen.

Wil je het aantrekkelijke programma, boordevol ontmoetingen en kennisdeling, ook meemaken? Schrijf je dan meteen in.