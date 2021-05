Sessies boordevol innovaties en projecten tijdens Dag van de Constructeur

De Dag van de Constructeur op 3 juni biedt de geïnteresseerde bezoekers naast 2 KE/PE punten een uitgebreid en interessant programma vol met sessies over innovaties en projecten.

Het programma van het online event markeert de belangrijkste onderwerpen waar VNconstructeurs zich de komende jaren op richt. Dat zijn vooral thema’s met een maatschappelijke verantwoorde lading, zoals duurzaamheid en veiligheid. Je ziet die onderwerpen terug in de verschillende keynotes, maar ook in het nu bekend geworden programma met parallelsessies.

Zo gaan Hans Tuinte (Lucassen Bouwconstructies) en Jurgen Hielema (Rijksvastgoedbedrijf) in op de organisatie en borging van de constructieve veiligheid in het Leerproject Herman Gorter Complex. Dit ambitieuze, energiezuinige project behelst drie vrijstaande kantoorgebouwen die worden getransformeerd tot één groot energiezuinig rijkskantoor.

Spanningsveld

Diederik Veenendaal raakt veel thema’s in zijn presentatie over ‘Parametrische schalen van circulair hardhout tot bamboe’. Lichte draagconstructies begeven zich in een spanningsveld tussen architectuur en constructief ontwerp. Ze vormen ook een voorhoede voor ontwikkelingen in digitale fabricage zoals 3D-printen, robotica en drones. Veenendaal toont een houten gridschaal, een geodetische koepel van hergebruikt hardhout en een serie paviljoenen van bamboe, jute en klei.

Sinds 1 mei is de BRL 5022 beschikbaar en Evert Smit (Kiwa) laat zien hoe de certificatie volgens deze BLR in zijn werk gaat in een proefproject van SWINN. Hij besteedt ook aandacht aan de inzet van de BRL om de rol van de coördinerend constructeur in complexe bouwprojecten te verstevigen.

Constructieve veiligheid

Duurzaamheid vertaalt zich in de visie van VNconstructeurs ook in het duurzaam samenwerken. Wat bovendien helpt om de constructieve veiligheid binnen organisaties echt te borgen. Namens Heijmans zal Willem van Dijk vertellen dat het bedrijf vanuit een proactieve houding juist op zoek is naar duurzame samenwerkingen. Hoe kom je zo met wederzijds respect tot een duidelijke en goede samenwerkingsovereenkomst?

Het onderwerp scheurbeheersing komt ten slotte aan bod in een kennissessie van Ben Vanheuverzwijn. Hij zal ingaan op funderingsplaten en -wanden met een hybride wapening, die ondergronds worden blootgesteld aan hoge waterdrukken. Wat is dan een technisch volwaardig, economisch en duurzaam alternatief? Vanheuverzwijn zal er je alles over vertellen.

Keynotes

De keynotes die je tijdens de Dag van de Constructeur op 3 juni niet mag missen zijn:

Willem de Bont: Bouwen aan constructieve veiligheid ;

; Pim Peters: Bouwwaardemodel basis voor ‘Materiaaltransitie’ ;

; Arjan Habraken (Constructeur van het jaar 2020): Impact ontwikkeling duurzaamheid op constructeursvak.



Tijdens de Dag van de Constructeur is er verder voldoende mogelijkheid om te netwerken, het innovatieplein te bezoeken én kennis te maken met de net nieuw gekozen voorzitter van VNconstructeurs.



Kortom, een dag die je niet mag missen. Koop daarom direct je ticket en verdien tevens 2 KE/PE punten voor het Constructeursregister.