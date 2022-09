Finalisten DigiDare Award 2022 bekend

De inzendingen van Vergunningcheck (Gemeente Rotterdam), BIM Opleidingsplan (SPIE) en Data controleportal (BIM Connected) staan in de finale voor de DigiDare Award 2022 op de D-Day (7 oktober). De deelnemers aan deze dag bepalen zelf via een stemming wie er uiteindelijk met de hoofdprijs naar huis gaat.

Uit maar liefst 45 inzendingen stelde de selectiecommissie een shortlist van 10 samen. Van deze inspirerende voorbeelden van digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving zijn korte promotievideo’s gemaakt. Daaruit selecteerde de jury de drie finalisten. “Het was geen gemakkelijke beslissing, want de lat lag hoog dit jaar”, aldus de jury. “Toch springen deze drie er net bovenuit.”

Succesverhalen

Met de DigiDare Award vragen BIM Loket en digiGO aandacht voor succesverhalen van digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Het belangrijkste doel van de prijs is om anderen te inspireren met positieve voorbeelden van digitaal samenwerken, rechtstreeks uit de praktijk.

Je kunt alle inzendingen en de tien korte promotievideo’s hier bekijken.

Meer info vind je hier: https://digidareaward.nl/

