Nederlandse CAD-standaard volledig inzetten in BIM-projecten

De derde editie van de NLCS-gebruikersmiddag, op donderdag 16 februari 2023, belooft interessant te worden met onder andere de toekomstvisie voor deze open BIM-standaard.

Het digiGO BIM Loket is een jaarlijks online evenement. "Voor het uitwisselen van kennis en ervaringen van iedereen die met deze standaard werkt", zegt Aydemir Çetin, voorzitter van de commissie die de NLCS (Nederlandse CAD-standaard) beheert. In deze derde editie wordt onder andere de toekomstvisie voor deze open BIM-standaard uiteengezet: de doorontwikkeling naar een uitwisselingsstandaard.

NLCS wordt sinds 2007 ontwikkeld door partijen uit de sector, en is uitgegroeid tot dé CAD-standaard voor BV Nederland, vanuit de Nederlandse GWW-sector (grond, weg en waterbouw). De CAD-standaard bevat afspraken voor het opbouwen van 2D-tekenwerk, het uiterlijk van de tekening en de omgang met metadata.

NLCS-standaard

Tijdens de gebruikersmiddag worden de deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen rond de NLCS, de organisatie van het beheer binnen het digiGO BIM Loket en de ambitie voor de toekomst: het doorontwikkelen van de NLCS-standaard naar een uitwisselingsstandaard. "Want hoe mooi is het als je deze open standaard, die steeds meer wordt omarmd en breder wordt toegepast in de keten van informatie-uitwisseling, straks volledig kunt inzetten in BIM-projecten, in combinatie met andere open standaarden?"

Naast algemene informatie over de ontwikkeling van de standaard, krijgen diverse softwareleveranciers de ruimte om uit te leggen welke NLCS-applicaties zij bieden. Bovendien zal een nog nader te bepalen gastspreker vertellen over zijn of haar ervaringen.

De bijeenkomst, op donderdag 16 februari van 13.00 tot 16.00 uur, is gratis te bezoeken. Aanmelden kan hier. Nadat men zich heeft aangemeld ontvangen de deelnemers automatisch een bevestigingsmail en degenen die zich hebben aangemeld krijgen kort voor het evenement nog een bericht met de inloggegevens voor Teams/Zoom.