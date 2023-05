ILS Configurator zorgt voor uniforme taal in de bouw

Afgelopen week is een grote wens gerealiseerd op het gebied van digitaal en efficiënt samenwerken in de bouw. Met de nieuwe ILS Configurator, gelanceerd door 130 partijen in de ontwerp-, bouw- en technieksector, kan iedereen in de bouwketen voortaan eenvoudig én uniform een Informatieleveringsspecificatie (ILS) samenstellen.

“De ILS Configurator is een volgende, cruciale stap in het digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving”, vertelt Martijn Carlier, manager Aanjagen Digitalisering bij organisator digiGO BIMloket. “Iedere partij in de bouwketen kan met deze handige online tool een ILS samenstellen met daarin de gewenste, uniforme bouwwerkinformatie. Ook partijen die daarmee nog weinig ervaring hebben.”

De ontwikkeling van de nieuwe ILS Configurator is gestart, omdat het opstellen van een ILS voor velen nog altijd een tijdrovend, ingewikkeld en foutgevoelig proces is. Carlier: “Dat opstellen gaat in het allerbeste geval via ingewikkelde en eindeloze Excel-bestanden. Met de ILS Configurator is dat verleden tijd. Het mooie is dat nu álle partijen in de keten kunnen meedoen, ook zij die geen koploper zijn in digitalisering. De ILS Configurator haalt drempels weg en bevordert de dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over de informatie die ze van elkaar nodig hebben voor een project.”

De lancering van de ILS Configurator in Zoetermeer.

Opschalen

De nieuwe tool is volgens de initiators van het eerste uur, Niels Groot en Jeffrey Truijens (respectievelijk links en rechts op de foto), zó gebouwd dat in de nabije toekomst ook allerlei nieuwe datakoppelingen mogelijk worden. Groot stelt: “We zien de ILS Configurator als het startpunt van de digitale workflow. Om dat te realiseren zijn verschillende uitbreidingen en nieuwe functionaliteiten nodig.”

“Datagedreven werken is nog enorm in ontwikkeling”, vervolgt Truijens. “We houden daarom rekening met die ontwikkeling door te kiezen voor geavanceerde technologieën. Zo is het is een duurzame, toekomstgerichte en schaalbare tool geworden. De bouw is een klassiek projectgeoriënteerde sector. Een goed idee opschalen wordt dan vaak gezien als een illusie, omdat elk project weer anders is. Wij laten nu het tegendeel zien. Projectoverstijgende verandering is wél mogelijk.”

Oproep

De lancering van de ILS Configurator is dus een eerste stap op weg naar doorontwikkeling van de tool. Carlier vult aan: “Als meer mensen de tool nu gaan gebruiken, kan de ILS Configurator verder worden verbeterd tot een nieuwe, baanbrekende werkwijze voor iedereen in de bouw-, ontwerp- en technieksector. Vandaar dat we de deelnemers aan de ontwikkeling en alle belanghebbende stakeholders oproepen: blijf bijdragen. Bovendien vragen we iedereen in de sector die weleens met een ILS te maken heeft om deze tool uit te proberen. Want alleen zo ontdekken we wat het gebruik daadwerkelijk oplevert. Dus ga met die ILS Configurator aan de slag!”

130 partijen

Naast de grote groep van 130 professionals uit de branche, wordt de ontwikkeling gesteund door het EFRO-programma REACT EU. De belangrijkste doelstelling van dit fonds is het duurzamer, digitaler en veerkrachtiger maken van Europa. De cofinanciering voor het ILS Configurator-project wordt ingevuld door vertegenwoordigers uit alle delen van de gebouwde omgeving, met onder meer Bouwend Nederland, SPIE, Koninklijke NLingenieurs, Techniek Nederland, Rotterdam, Aedes, NVTB, BNA en het ministerie van BZK.

