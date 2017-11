Bioclimatic Design vormt trend voor 2018

Het ontwerpen met de natuur in het achterhoofd staat centraal bij Bioclimatic en Biophilic Design. Bij Bioclimatic Design staat thermisch en visueel comfort voorop, waarbij gebruik wordt gemaakt van zonne-energie en andere omgevingsgerichte oplossingen. Biophilic Design brengt natuurlijke elementen naar de bouwwereld, waarin we als sector woon- en werkomgevingen verbinden met de natuur.

De reden om een woon of werkplek dichter bij de natuur te brengen is eenvoudig. Een werknemer of gebouwgebruiker voelt zich namelijk prettiger als hij dichter bij groen is en als er elementen uit de natuur in het gebouw zijn opgenomen. 90% van gebouwbeheer gerelateerde kosten vormen personeelskosten, dus lijkt het logisch om hier zoveel mogelijk op in te spelen.

