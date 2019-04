Veel vernieuwing Duurzaam Gebouwd bij viering 10-jarig jubileum

Na tien jaar van kennis verspreiden en verbinden, zet Duurzaam Gebouwd er voor het komende decennium een tandje bij.

Deze woensdag staat de beurs Building Holland (nog tot en met morgen) grotendeels in het teken van het 10-jarig jubileum van Duurzaam Gebouwd, met als grande finale het Green Tie Gala. De aftrap van een dag vol side events werd gegeven met een viering in kleine kring, met de top van Duurzaam Gebouwd en een aantal trouwe partners.

Succes

Allereerst keek business developer Wietse Walinga kort terug op het ontstaan en de afgelopen tien jaar van Duurzaam Gebouwd, waarbij het integrale denken een van de belangrijkste voorwaarden bleek voor het succes. De missie is in al die jaren onveranderd gebleven: mensen en organisaties met elkaar verbinden en het delen van kennis. De grootste recente wijziging bij Duurzaam Gebouwd is de verhuizing, afgelopen najaar, naar Acquire Publishing. De Zwolse uitgever is met ruim tien titels al heel prominent actief op het gebied van openbare ruimte en mobiliteit. Zo kunnen huidige partners op het groeiende terrein van gebiedsontwikkeling ook hun scope verbreden.

Tweede van links Niels van Ommen, tweede van rechts Wietse Walinga.

Innovatieve samenwerking

De huidige manager Niels van Ommen ging vervolgens dieper in op de nabije toekomst van Duurzaam Gebouwd, waar nu ook het thema Innovatieve samenwerking een prominente rol krijgt, naast de al bestaande thema’s Energietransitie, Circulariteit en Slim & Gezond. De special interest group ‘Bouwgenootschap’ (met het specifieke thema ‘samenwerking’) is nu ook binnen het platform van Duurzaam Gebouwd actief. Vandaar ook de lancering van het eerste, gratis digitale magazine van Duurzaam Gebouwd, over Innovatieve samenwerking.

Een opvallende vernieuwing is ook de specifieke propositie die is ontwikkeld voor not-for-profit organisaties. Veel aanwezigen vroegen juist naar die rol richting diverse gemeente en woningcorporaties en Van Ommen kon ze meteen verblijden met dit nieuwe, verbindende partnership van Duurzaam Gebouwd.

Communities of Practice

Een derde initiatief van Duurzaam Gebouwd gaat in dezelfde richting. Van Ommen wil in het najaar Communities of Practice starten om zo diverse partijen samen te brengen en ontwikkelingen te versnellen. Met als insteek “van denken naar doen”, zullen bijvoorbeeld aardgasvrije wijken en duurzaam inkopen en aanbesteden centraal staan. Ook de nieuwe focus op duurzame gebiedsontwikkeling sluit hier goed op aan. En dus zijn opnieuw gemeenten en provincies een belangrijke doelgroep, “ook al zijn ze nog niet zo gewend het podium te pakken”, aldus Van Ommen. “Dit moet een podium worden waar ze zonder een gevoel van kramp veilig kunnen praten.”

Naast de verbindende rol speelt Duurzaam Gebouwd steeds meer de rol van leermeester met de vele cursussen, trainingen en opleidingen die worden aangeboden via de Leerfabriek. Zoals de Opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving en de cursus Starten met Bouwteam. Ook daaraan is er volop behoefte, zo was te beluisteren.

Duurzame 50

De aftrap van deze jubileumdag wordt gevolgd door veel side events, de contractondertekening met de nieuwe partner Construct Advocaten en het afsluitende Green Tie Gala met de bekendmaking van de ABN AMRO Duurzame 50. Voor de aanwezigen bij die aftrap was het ten slotte nu al feest met een gratis artikel op ons platform en een fles wijn van de Librije uit Zwolle.