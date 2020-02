150 sprekers en 36 side events op Building Holland 2020

Het programma van Building Holland 2020 is definitief. Verspreid over drie podia komen in totaal 150 sprekers aan het woord. Vragen die uitgebreid aan bod komen in het contentprogramma zijn onder meer: Wat zijn de mogelijkheden van waterstof in de energietransitie en wat is de rol van de hybride warmtepomp om de transitie te versnellen? Building Holland is te bezoeken op 24, 25 en 26 maart 2020 in RAI Amsterdam.

Het programma is opgebouwd langs de thema’s van Building Holland. Dit zijn Circulariteit, Energietransitie en Slim & Gezond. In 20 minuten worden bezoekers bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. Tot de sprekers behoren Biense Dijkstra van bouwgroep Draisma Dijkstra, Daan Brugging van ecologisch architectenbureau ORGA architect, Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda, Maurits groen founder en president van WakaWaka Foundation en trendwatcher Richard van Hooijdonk.

Naast het contentprogramma van 150 sprekers zijn er 36 side-events van een dagdeel, waarin actuele thema’s extra verdieping krijgen. Zo is er aandacht voor het maatschappelijk verduurzamen van vastgoed, smart buildings & cybersecurity, de impact van gezonde gebouwen op de gebruiker en bewonersparticipatie & gedragsverandering.

Building Holland gaat over het verduurzamen van Nederland. Het is een combinatie van innovatieve partners, een uitgebreid contentprogramma, innovation boulevards en 36 side-events. Het is de thuisbasis van de Rabobank innovation Challenge en gastheer van het Green tie gala met de bekendmaking van de winnaar van de ABN AMRO Duurzame 50. Building Holland richt zich op de bouw, installatie- en vastgoedsector.

