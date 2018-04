Duurzaam Gebouwd verkoopt Building Holland aan Easyfairs, een grote Europese speler op het gebied van beursorganisatie en -uitvoering. Building Holland is uitgegroeid tot hét innovatie-event voor de bouw- en vastgoedsector in Nederland. "Vanuit Duurzaam Gebouwd zijn we enorm trots dat Building Holland de kans krijgt om verder door te groeien, in samenwerking met deze grote internationale speler. De komende jaren blijven we intensief betrokken bij het contentprogramma van Building Holland."

Foto van links naar rechts: Pieter Simons (Easyfairs), Wietse Walinga (Duurzaam Gebouwd), Jeroen van Hooff (Easyfairs) en Richard Klein (Building Holland).

Strategische fit

Met de overname versterkt Easyfairs haar bouw-, installatie- en vastgoedportfolio in Nederland. CEO Jeroen van Hooff van Easyfairs Nederland is verheugd met de uitbreiding van het portfolio en benadrukt het strategische karakter van de deal. “De bouw-, installatie- en vastgoedsector is van strategisch belang voor Easyfairs. Een sector die weliswaar harde klappen heeft gekregen in de recessie, maar juist daardoor nu een enorme inhaalslag moet maken op het gebied van bouw en renovatie. Voeg daaraan toe het huidige overheidsbeleid waar stevig wordt ingezet op energietransitie en duurzaamheid en de toekomst ziet er zeer positief uit voor deze sector. Met Building Holland bedienen we de bouw en vastgoed community over de volle breedte”, aldus Van Hooff. Momenteel organiseert Easyfairs in Nederland meerdere events in deze sector via de merken Bouw Compleet, Schilder, Glas en Afbouw Vakdagen, Klimaatvak, Installatie Vakbeurs en Elektro Vakbeurs.

Community first

De grondleggers van Building Holland en Duurzaam Gebouwd - Richard Klein en Wietse Walinga - blijven verbonden aan het event. Klein als Event Director en Walinga vanuit Duurzaam Gebouwd waarmee een meerjarige samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Richard Klein licht toe: “Easyfairs en Building Holland streven er beiden naar de community centraal te stellen en daarmee maximaal in te spelen op behoeften van zowel exposanten als bezoekers. Easyfairs is één van de marktleiders in Nederland en heeft een uitstekende reputatie. We kijken er naar uit om de krachten van beide organisaties te bundelen.”

Betrokkenheid (content)programma

Wietse Walinga, namens Duurzaam Gebouwd: “Er ligt de komende twee decennia een enorme opgave op het bordje van de bouw- en vastgoedsector. Al een aantal jaren is daarom het motto van Building Holland (Re) Building the Future. Het bouwen van een nieuwe toekomst in samenwerking met innovatieve partners die zoeken naar maximale waarde voor eigenaren en gebruikers van vastgoed. Vanuit Duurzaam Gebouwd blijven we dan ook de komende jaren intensief betrokken bij het (content)programma van Building Holland.”

Uitgroeien tot Europese hotspot

Building Holland is het 3-daagse innovatie-event voor de bouw- en vastgoedsector. Dit jaarlijkse event vindt plaats in RAI Amsterdam, met gemiddeld 15.000 bezoekers en 230 exposanten verdeeld over 15.000 vierkante meter beursvloer. Building Holland begint uit te groeien tot Europese hotspot voor de bouw- en vastgoedsector. In 2018 bouwt Building Holland het internationale karakter verder uit zodat alle partijen met internationale ambities hun toekomstige businesspartners kunnen ontmoeten. De 2018-editie vindt plaats van 17 tot en met 19 april in RAI Amsterdam.