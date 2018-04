Gevarieerd programma trekt veel bezoekers naar eerste dag Building Holland

Een gevarieerd programma met toonaangevende sprekers uit de branche én de vele bezoekers op de beursvloer zorgden voor een goede sfeer gisteren op de eerste dag van Building Holland.

De vooruitgang van de bouwsector kwam gisteren aan de orde in een presentatie van architectenbureau Studio Rap. Deze architecten hebben zich de afgelopen jaren onderscheiden door het concept van 3D-printen met beton op de kaart te zetten. Ze ontwierpen geprinte betonnen gevelelementen met betonfabrikant Bruil, en zijn nu bezig met een 3D-geprinte halte voor de watertaxi in Rotterdam. “Dat is er nu nog maar één, maar we richten het hele proces zo in dat er ook heel veel kunnen worden gemaakt. En die kunnen allemaal uniek zijn, zonder dat het iets extra’s kost.”

Smart design was ook het hoofdthema tijdens een interactieve sessie dinsdagmorgen tijdens Building Holland. In de toekomst worden gebouwen, huizen of zelfs woonwijken ontworpen door computersystemen, die wensen van gebruikers, eisen en uitgangspunten naast elkaar zetten en het meest optimale ontwerp berekenen.

En dat is echt zo revolutionair als het lijkt, stelt Maarten de Bruijne van ingenieursbureau Nieman. “Smart ontwerpen betekent dat onze rol als ingenieurs zal veranderen. Wat wij doen zijn eigenlijk vooral kunstjes. En dat is allemaal te automatiseren.” Volgens verschillende experts is de ingenieur in de toekomst vooral een regisseur, een editor-in-chief die de verschillende resultaten die het systeem geeft, moet beoordelen.

Naast de vele primeurs die de beursdeelnemers op Building Holland tonen, heeft ook Duurzaam Gebouwd zijn eigen primeur. De nieuwe website is gistermiddag om 17.00 uur live gegaan.