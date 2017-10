Circulair bouwen: icoonprojecten en minimumgrens MPG

In januari (2018) staat het thema Circulair Bouwen centraal op DuurzaamGebouwd.nl. Binnen het thema behandelen we op welke manieren de bouw- en vastgoedsector stappen zet om herbruikbaarheid van grondstoffen te maximaliseren en de kringloop volledig te sluiten.

Duurzamer omgaan met materialen is voor veel organisaties een hot topic. Hoe kan het ook anders, met het steeds ‘vroeger’ vallen van Earth Overshoot Day. Op deze dag heeft de mensheid, vanaf 1 januari geteld, wereldwijd net zo veel van de Aardse grondstoffen opgebruikt als wat de Aarde in 1 jaar kan produceren.

Cradle to Cradle en materiaalpaspoorten

Steeds meer bedrijven proberen daarom processen circulair in te richten, gebruiken de Cradle to Cradle-methodiek en sporen aan om met materialenpaspoorten gebouwen beter in kaart te brengen. Projecten als het stadskantoor van Brummen en Alliander in Duiven laten zien dat inzetten op circulariteit loont.

MPG komt eraan

Ook vanuit wet- en regelgeving komt er een frisse wind: er wordt een minimumgrens gesteld aan de berekening MilieuPrestatie Gebouwen. Deze maatstaf geeft aan hoe duurzaam het materiaalgebruik is en kan bij het ontwerpproces worden ingezet om stappen te zetten bij de toepassing van duurzamere materialen.

Circulair Bouwen gaat als trend in 2018 een grote rol spelen en staat daarom bij Duurzaam Gebouwd in de schijnwerpers. Lees gedurende de maand januari meer over het thema Circulair Bouwen. Meer circulaire inzichten? Bekijk ook het thema-dossier Circulaire Economie. Bekijk ook het thema-overzicht.