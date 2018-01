Circulaire bouw: donorskeletten, materialenpaspoorten en de MPG

De laatste tijd lijken ontwikkelingen rondom circulaire bouw in een stroomversnelling terechtgekomen. In dit artikel zetten we een aantal interessante ontwikkelingen op een rij, waaronder product as a service, het donorskelet, grondstoffenpaspoorten en de grenswaarde van de MPG.

De betonconstructie van oude gebouwen kan dienen als donorskelet, waardoor gebouwonderdelen opnieuw inzetbaar zijn. “Wanneer je naar reguliere kosten én milieukosten kijkt van sloop en nieuwbouw, kom je tot de conclusie dat opnieuw beginnen in veel gevallen duurder is”, geeft Duurzaam Gebouwd-expert en directeur IMd Raadgevende Ingenieurs Pim Peters aan. “Een donorskelet beperkt het gebruik van primaire grondstoffen en brengt een circulaire economie dichterbij.”

Processen optimaliseren en eindproducten certificeren

Ook Cradle to Cradle kan de transitie naar een samenleving zonder afval versnellen. De certificeringsmethodiek laat organisaties eigen processen optimaliseren en eindproducten certificeren. Om zeker te weten dat de materialen die in een gebouw worden gestopt niet giftig zijn, is zo’n feitelijke onderbouwing van belang. Met de opkomst van grondstoffenpaspoorten voor gebouwen mag de juiste informatie over materialen niet meer ontbreken.

Dankzij een dergelijk materialenpaspoort kom je er als gebouweigenaar of -beheerder achter of je gebouw bestaat uit materialen die weinig impact op het milieu hebben. Daarnaast wordt duidelijk of de grondstoffen na een functieverandering opnieuw kunnen worden ingezet of dat verkoop van de spullen mogelijk is. Het madaster, een database met gebouwenpaspoorten, moet transparanter maken waar circulaire en milieuvriendelijke gebouwen te vinden zijn.

Circulaire inrichting van alle kantoren

Verder zien we verschuivingen in de omgang met bezit versus gebruik. Rijkswaterstaat kiest bijvoorbeeld voor een circulaire inrichting van alle kantoren van het rijk. Die inrichtingen wordt onderhouden, gerepareerd en weer teruggenomen op het moment dat het niet meer nodig is. Ook zijn er voorbeelden van product as a service-overeenkomsten waarbij producten worden geleverd als dienst. Een voorbeeld hiervan is de recent belichte ‘verticale mobiliteit’ die als dienst wordt geleverd in het circulaire paviljoen Circl van ABN AMRO.

Ambities rondom MPG

Daarnaast is sinds 1 januari 2018 de grenswaarde voor de Milieu Prestatieberekening voor Gebouwen werkelijkheid. Deze grenswaarde beoordeelt de milieu-impact van een gebouw in zijn geheel. Hoewel er kritische reacties zijn vanuit de markt omwille van ‘lage ambities’ en de onbalans tussen de component energie en materialen. Toch is het een begin en betekent het een boost voor de Nationale Milieudatabase, waarin gedetailleerde informatie te vinden is over de milieu-impact van producten.

