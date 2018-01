'Circulair wandsysteem met dezelfde kwaliteit als nieuw systeem'

In samenwerking met New Horizon lanceert Knauf het Hybride Circulair Wandsysteem. Dit wandsysteem gebruikt elementen uit oude gebouwen en past dit modulair toe in nieuwe gebouwen.

New Horizon spitst zich in de overeenkomst toe tot het toespitsen op het ontmantelen van gebouwen en het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen. Knauf hergebruikt daarna zoveel mogelijk oude gipsplaten voor nieuwe wanden.

Nog lagere milieu-impact

Opmerkelijk aan het systeem is dat de prestaties gelijkwaardig zijn aan een nieuw systeem. “Hoewel gips van nature al een zeer duurzame en efficiënte bouwstof is, heeft hergebruik een nog lagere milieu-impact”, vertelt algemeen directeur Rob van Groningen. “We willen zoveel mogelijk toe naar een situatie waarin oude gipswanden geen bewerking meer nodig hebben en gewoonweg geplaatst kunnen worden.”

Een derde samenwerkingspartner is ABN AMRO, die de wanden in een aantal bouwprojecten wil plaatsen. Daarnaast heeft Knauf diverse andere opdrachten voor de plaatsing van de circulaire wandsystemen.