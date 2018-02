Samen circulair bouwen: het kan!

Circulair Bouwen wint aandacht, onder andere vanwege actuele ontwikkelingen omtrent het inzetten van donorskeletten, het toenemende aantal grondstoffenpaspoorten, circulaire inrichting en de grenswaarde van de MPG. In dit artikel belichten we deze actualiteit, waarbij we inzoomen op een seminar dat ingaat op het hoe en wat van circulair bouwen. Wil je hier bij zijn? Dat kan! Voor jou als nieuwsbrieflezer nu met 60% korting op de toegangsprijs!

De eerste ontwikkeling die we belichten is het donorskelet. De betonconstructie van oude gebouwen kan dienen als een dergelijk skelet, waarbij gebouwonderdelen opnieuw inzetbaar zijn.“Wanneer je naar reguliere kosten én milieukosten kijkt van sloop en nieuwbouw, kom je tot de conclusie dat opnieuw beginnen in veel gevallen duurder is”, geeft Duurzaam Gebouwd-expert en directeur IMd Raadgevende Ingenieurs Pim Peters aan. “Een donorskelet beperkt het gebruik van primaire grondstoffen en brengt een circulaire economie dichterbij.” Recentelijk schreven we over de toepassing van het donorskelet in het project ‘Creatieve ondernemers vinden plek in Hof van Cartesius’.

Stijgende lijn in materialenpaspoorten

Steeds vaker komen grondstoffenpaspoorten in beeld om duidelijk te maken welke materialen er in gebouwen worden ondergebracht. Gebouweigenaren of -beheerders komen er op deze manier achter welke impact de materialen hebben in hun gebouwen. Het Madaster, een database met gebouwpaspoorten, moet transparant maken waar circulaire en milieuvriendelijke gebouwen te vinden zijn. Eerder schreven we over VolkerWessels, die onlangs 3 extra materialenpaspoorten opzette.

Verder zien we verschuivingen in de omgang met bezit versus gebruik. Rijkswaterstaat kiest bijvoorbeeld voor een circulaire inrichting van alle kantoren van het rijk. Die inrichtingen wordt onderhouden, gerepareerd en weer teruggenomen op het moment dat het niet meer nodig is. Ook zijn er voorbeelden van product as a service-overeenkomsten waarbij producten worden geleverd als dienst. Een voorbeeld hiervan is de recent belichte ‘verticale mobiliteit’ die als dienst wordt geleverd in het circulaire paviljoen Circl van ABN AMRO.

Ambities rondom MPG

Daarnaast is sinds 1 januari 2018 de grenswaarde voor de Milieu Prestatieberekening voor Gebouwen werkelijkheid. Deze grenswaarde beoordeelt de milieu-impact van een gebouw in zijn geheel. Hoewel er kritische reacties zijn vanuit de markt omwille van ‘lage ambities’ en de onbalans tussen de component energie en materialen. Toch is het een begin en betekent het een boost voor de Nationale Milieudatabase, waarin gedetailleerde informatie te vinden is over de milieu-impact van producten.

Op 27 maart 2018 staan deze en meer onderwerpen rondom circulariteit centraal. Experts als Ronald Schilt van Merosch, Michel Weijers van C2C ExpoLAB en Thomas Bögl van LIAG vertellen meer over de realisatie van de circulaire ontwikkelingen Stadskantoor Venlo en het nieuwe Voedingscentrum in Den Haag.

Meer weten en direct inschrijven? Bekijk alle informatie over het seminar Circulair Bouwen of schrijf je direct in. Voor jou als nieuwsbrieflezer nu met 60% korting op de toegangsprijs! Deze korting is geldig tot 9 maart, dus wees snel!