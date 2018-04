60 polyester stoffen krijgen Cradle to Cradle-certificering

Ruim 60 polyester stoffen kregen een Cradle to Cradle Bronze-certificering. Alle materialen van de gecertificeerde producten van Luxaflex worden na gebruik nuttig ingezet voor verwerking in een ander product, zodat ze waarde behouden.

“Als fabrikant van kwalitatief hoogwaardige raambekleding realiseren we ons dat onze impact op het milieu zo klein mogelijk dient te zijn”, aldus Silvia Jagtenberg van Luxaflex Nederland. “Wij vinden het belangrijk onze verantwoordelijkheid hierin te nemen en investeren daarom in een duurzamer productieproces. Door materialen te beschouwen als herbruikbare grondstoffen, steunen we de filosofie dat producten niet tot afval mogen leiden. We merken aan partners, medewerkers en de gebruikers van onze producten dat deze inspanningen op het gebied van duurzaamheid gewaardeerd worden.”

Duurzaamheid blijft in de toekomst een belangrijke pijler voor Luxaflex. “Niet alleen in het productieproces, maar in de gehele bedrijfsvoering. We zijn alert op duurzame ontwikkelingen in de markt en bij onze leveranciers. Door technologische innovaties wordt het mogelijk om duurzame ontwikkelingen beter en op een steeds grotere schaal toe te passen.”

Lees meer over de productlijnen die volgens de C2C-criteria zijn gecertificeerd.