Circulair bouwen centraal in seminar over blockchain in vastgoed 

Door gebruik te maken van innovatieve technologieën kunnen materialen in bestaande gebouwen extra waarde krijgen. Een van de innovaties is de blockchain-technologie, die dankzij de onbegrensde potentie van blockchain voor nieuwe businessmodellen kan zorgen binnen de vastgoedsector. Daarover gaat het seminar ‘Blockchain, een revolutie in vastgoed?’, dat op donderdag 28 juni plaatsvindt in de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Het seminar is voor iedereen die de doorbraak van blockchain in de vastgoedwereld op de voet wil volgen en alles wil weten over innovaties die slopen, ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen circulair en winstgevend maken door te investeren in bestaand materiaal. Tijdens deze middag staat circulair bouwen centraal, zoals op het gebied van materiaalrechten, blockchain toepassingen, herwaardering van vastgoed, behalen van duurzaamheidsdoelen, nieuwe financiële modellen én de eerlijke blik vanuit het bankwezen.

Materiaalrechten

Architect en visionair Thomas Rau (Madaster) geeft zijn inzichten over Materiaalrechten en de financiële waarde binnen vastgoed. Blockchain expert Vince Meens vertelt over blockchain en de rol als bouwsteen hiervan binnen vastgoed. Aan de hand van praktijkcases presenteert Dennis Meevissen (CEO Block Materials) concrete oplossingen en resultaten. Tevens komt Bart Jan Holleman (Senior Sector Developer bij Rabobank Real Estate Finance) aan het woord over de kritische kijk op Blockchain vanuit de financiële sector. Ruimte voor publieksvragen is er tijdens het panelforum, waarbij onder andere de keynote sprekers en experts binnen accountancy en recht zullen aanschuiven.

Primeur

Tijdens het blockchain event zal ook een wereldwijde primeur worden gepresenteerd, namelijk de lancering van het eerste verhandelingsplatform in materiaalcertificaten waar alle aanwezigen na afloop gratis toegang tot krijgen.

