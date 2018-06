Marktverkenning voor circulaire inkoop infra en bouw

De herinrichting van en het realiseren van nieuwbouwwoningen in de Heuvelstraat (zie foto) in de gemeente Oude IJsselstreek staat centraal bij een marktverkenning. Hierbij draait het om circulair inkopen en het versnellen van de transitie naar een daadwerkelijk circulaire Infra en Bouw.

De marktverkenning, georganiseerd door Rendemint in opdracht van gemeente Oude IJsselstreek en Wooncorporatie Wonion, moet leiden tot een gelegenheidssamenwerking. De gedachte is om de herinrichting van de Heuvelstraat aan te besteden, mede met de input van de marktverkenning. Wonion heeft voor een deel van de woningen al een aannemer geselecteerd en zoekt naar partijen die onder deze regie het project kunnen realiseren.

Voor de marktverkenning worden vooral ook de producenten van alle producten en materialen voor het project uitgenodigd.

Volledig circulair

Uitgangspunt is om de gehele keten circulair te maken, inclusief energie. In de marktverkenning kijken partijen naar wat er nodig is om daadwerkelijk circulair te bouwen en hoe zij dit gezamenlijk zo dicht mogelijk kunnen benaderen.

De marktverkenning start om 12:00 uur op woensdag 18 juli aanstaande in de DRU Cultuurfabriek te Ulft. Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen. Bekijk ook de .pdf met meer informatie. Mocht de knop 'Aanmelden en meer informatie' niet werken, dan kunt u handmatig een e-mail sturen naar liesje@rendemint.nl.