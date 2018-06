Video: On Stage LIVE – Thomas Rau

Thomas Rau stond op het podium van Duurzaam Gebouwd LIVE tijdens Building Holland 2018. Hij inspireerde het publiek met een bevlogen keynote over circulariteit en hoe een grondstoffenpaspoort kan bijdragen aan de opgave om te bouwen zonder restafval.

“In een gesloten systeem is alles waardevol”, vertelt Rau over de circulair bouwen en het materialenpaspoort. “We moeten dus alles opschrijven. Als we de identiteit opschrijven en documenteren, kan het materiaal in onze gebouwen nooit afval worden.”

Ook Madaster komt in zijn presentatie naar voren. Dit initiatief zet zich in om te komen tot een kadaster voor materialen. Dit kadaster moet duidelijk maken welke materialen er in gebouwen zitten, zodat er geen onduidelijkheid meer is over dit aspect. Onlangs kwam Madaster in het nieuws vanwege de financieringsronde die is gestart. Rau nam symbolisch de eerste 6% converteerbare obligatie in ontvangst.

Naast Round Tables en interviews vonden diverse andere activiteiten plaats tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE. Zo konden bezoekers de evenementenagenda voor de komende tijd bekijken, was er een vraag- en aanbodbord en vonden er borrels plaats.