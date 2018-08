Einde en begin van de circulaire cirkel

Aandacht voor circulariteit is niet genoeg. Strategieën om circulair te ontwerpen zijn niet genoeg. Hoe realiseren we concreet een circulaire bouw in Nederland? Het Young Thinkers Event wil de circulaire cirkel laten sluiten en richt zich op het einde van de gebruiksfase als input voor de ontwerpfase. Als een praktische testcase voor circulariteit.

De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV) organiseert in samenwerking met DGMR dit event, om professionals van de nieuwe generatie een stap verder te laten zetten. Door de laatste en de eerste fase in de keten van circulariteit te verbinden, ontstaan concrete vragen over hoe elementen van gebouwen hergebruikt kunnen worden. En hoe koppel je dit aan een nieuw ontwerp? En hoe zijn de materiaalcomponenten bereikbaar voor de ontwerper?

Hoe nu verder?

Onlangs tekende de overheid het grondstoffenakkoord. De ambities zijn hoog: 50 procent minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en in 2050 moet Nederland circulair zijn. De afgelopen jaren nam de bouw al een aanloop door de milieu-impact van materialen terug te dringen. Na de energiereductie is het van groot belang visie te ontwikkelen op de uitputting van grondstoffen en te zorgen voor een gesloten kringloop. Een logisch onderwerp voor de Young Thinkers.

Het event wil niet overdoen wat andere bijeenkomsten aan waardevols over circulariteit lieten zien. Zo zijn er strategieën om circulair te ontwerpen en goede keuzes in circulaire materialen te maken. Materiaalpaspoorten borgen de circulariteit van componenten. De vraag die het Young Thinkers Event zich stelt is: hoe nu verder? Hoe houden de beste bedoelingen stand in de realisatiefase en hoe ver is de uitvoerende bouw in de transitie?

Young Thinkers Event

Het event vindt plaats op dinsdagmiddag 18 september a.s. in de Tuinzaal van het Centraal Museum, Nicolaasdwarsstraat 14 in Utrecht. Het seminar is gratis en niet-leden zijn ook welkom. Aanmelden voor het Young Thinkers Event kan via de site van de NVBV.

Tekst: Ydo Schuuring