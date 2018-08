Marktconsultatie voor circulaire wijk Haarlemmermeer

In het zuidoosten van Hoofddorp komt een voorbeeldwijk voor duurzaamheid, circulariteit en innovatie. Gemeente Haarlemmermeer wil deze circulaire wijk ‘Lincolnpark’ samen met markpartijen, ketenpartners en bewoners realiseren en komt daarom met een marktconsultatie.

Om de best mogelijke selectie vorm te geven en ketensamenwerking te bevorderen gaat gemeente Haarlemmermeer het gesprek aan met marktpartijen. Om antwoord te krijgen op de centrale vraag ‘Hoe passen we in Lincolnpark de principes van de circulaire economie het beste toe?’ publiceerde de gemeente een vragenlijst op TenderNed. Het is nu aan de markt om op de marktconsultatie te reageren en hoge ambities te tonen.

Sommige vragen zijn eenvoudig te beantwoorden, andere juist complexer van aard. Circulaire gebiedsontwikkeling vereist namelijk dat een aantal onderwerpen opnieuw wordt uitgedacht. De marktconsultatie moet voor zowel gemeente als marktpartijen voor nieuwe inzichten zorgen.

Lage milieubelasting, gezond en sociaal

De lat mag namelijk hoog, dat blijkt uit de opgave om de wijk onder andere circulair, klimaatbestendig en sociaal duurzaam te maken. In de wijk worden gezonde materialen toegepast die zo min mogelijk milieubelasting veroorzaken. Het binnenklimaat is gezond en de wijk levert meer energie op dan het verbruikt.

Daarnaast staat de impact op en invloed van de bewoner centraal. Zo wordt het circulaire en duurzame karakter van het Lincolnpark zichtbaar gemaakt en gebruikt voor educatieve doeleinden. Ook wordt een duurzame gedragsverandering gestimuleerd.

Wijk als grondstoffendepot

De gebouwen en buitenruimte vormen een grondstoffendepot door demontabel bouwen en grondstoffenregistratie. Andere elementen van de duurzame ontwikkeling zijn de afwezigheid van restafval, een hoge mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid van de gebouwen en toepassing van businessmodellen als product as a service, leasing en betalen per gebruik.

Lincolnpark biedt ruimte aan ongeveer 850 woningen en voorzieningen. Daaronder vallen onder meer winkels, horecagelegenheden en onderwijsvastgoed. Voorafgaand aan de circulaire gebiedsontwikkeling worden er 225 sociale huurwoningen gerealiseerd.

Via TenderNed worden marktpartijen op de hoogte gehouden over het vervolg van de marktconsultatie. Op de vragenlijst volgt in oktober een bijeenkomst waarbij gemeente en marktpartijen verder met elkaar in gesprek gaan over de projectdoelstellingen en selectie. Bekijk meer informatie over de marktconsultatie in de bijgesloten .pdf.