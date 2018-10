Vraag en aanbod van sloopproducten bij elkaar brengen

Circulair slopen houdt niet alleen in zorgvuldig slopen, maar ook het vinden van een goede afzetmarkt voor het ‘oude’ product. Die vraag is er zeker, het aanbod is er ook steeds meer, maar hoe koppel je die twee nu slim aan elkaar? Jaco Poppe van organiserend ingenieursbureau BOOT vertelt daarover op het BouwCirculair Congres.

BOOT is al tientallen jaren actief in de engineering van sloopprojecten en de vrijkomende materialen. Poppe: “In de jaren negentig – in het pre-internet tijdperk – realiseerden wij de jaarlijkse uitgave van de Tarievenwijzer Afvalstoffenbestemmingen met bijhorende kaart. Nu richten we ons op circulaire projecten, waarbij ieder gebouw feitelijk een grondstoffendepot is. Bij de sloop van dat gebouw krijgen de materialen een nieuwe bestemming, maar wel op een hoogwaardige manier, dus als grondstof voor een nieuw product.”

Marktplaats

Dat er een markt voor is, werd BOOT al snel duidelijk. Zeker in deze tijd waarin grondstoffen en materialen steeds schaarser worden. “Maar de vraag was vooral: hoe koppel je vraag en aanbod aan elkaar? We hebben daarvoor Insert opgezet, een marktplaats waar sloopbedrijven hun materialen aanbieden voor marktpartijen. Begin dit jaar is het online gegaan, en inmiddels hebben 20 partijen zich verbonden aan Insert. Per 1 oktober komen we met een verbeterde versie.”

Meten is weten

Op het congres brengt Poppe samen met Ton van Beek van certificeerder SKG-IKOB daarnaast Meten is weten op de agenda. “Meten gaat eigenlijk over twee dingen. Allereerst wil je meten wat de specificaties zijn van producten: waar bestaat het uit? Dat is behoorlijk lastig, zeker als je ook nog eens materialen uit oudere gebouwen. Daarnaast wil je ook weten hoe het zit met CO 2 -reductie. Madaster is op dat vlak druk doende om vrij eenvoudig de milieukosten van materialen en producten in kaart te brengen in een handzame app. Dat is natuurlijk wat je het liefst wil: snel kunnen zien hoeveel CO 2 -reductie kan opleveren.”

