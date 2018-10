Circulair infraproject Apeldoorn levert schat aan ervaring op

Het eerste civieltechnische project van Nederland met een circulair ontwerp en uitvoering is de Apeldoornse wijk De Parken. Deze wijk wordt gerenoveerd en de Roelofs groep is vanaf de aanbestedingsfase al betrokken bij het project. Op het BouwCirculair Congres op 10 oktober vertelt Tobias Strating, projectleider Circulaire Economie bij Roelofs Groep, onder andere over hun ervaringen in dit project.

Circulariteit is de essentie van dit project, vertelt Tobias Strating voorafgaand aan het congres. “Eén van de ideeën hierin was het hergebruik van de betonverharding. Door een deel van een plaat uit te zagen en te hergebruiken tot picknicktafel, ontstaat een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van het materiaal. Het beton is namelijk, zonder enige bewerking, nog prima bruikbaar en kan later nog verder verwerkt worden. Het overige beton uit de platen wordt voor een gedeelte verwerkt tot trottoirtegels, die in De Parken worden gebruikt. Overgebleven niet-bruikbaar beton wordt gebroken en opnieuw gebruikt.”

Materialenpaspoort

Eén van de andere uitgangspunten binnen dit Apeldoornse project is: ‘aanleg is modulair en gedocumenteerd’. Deze documentatie van materiaalgebruik vindt onder andere plaats in een materialenpaspoort. Daarvoor werken Roelofs en de gemeente Apeldoorn samen met Madaster, Relatics, Infrakit en iAsset. In een online bibliotheek met materialenpaspoorten staat beschreven welke materialen in een civiel werk zijn gebruikt en in welke hoeveelheden.

Strating: “Als eerste worden de gebruikte materialen uit het Wilhelminapark in een materialenpaspoort verwerkt. Denk hierbij aan betonstraatstenen, opsluitbanden, betonputten voor het riool en funderingsmateriaal. De materialen worden ingedeeld in de juiste ‘schil’ van het project: verharding, fundering, riool en diepe ondergrond.”

Wiel uitvinden

Omdat dit het eerste circulair aanbestede infraproject in Nederland betreft, moeten de partners regelmatig hier het wiel opnieuw uitvinden. “We lopen hier en daar tegen bestaande wet- en regelgeving aan. Maar de gemeente Apeldoorn werkt op dat gebied goed mee. Daarnaast hebben we geleerd te werken in de keten, want als de vraag in het bestek komt dat er circulaire tegels moeten komen, moeten we wel op zoek in de keten naar producenten die dit kunnen leveren”, aldus Strating.

Waardevolle ervaringen

Hoewel Strating met zijn team in Apeldoorn veel uitdagingen moet aangaan, levert het ook veel waardevolle ervaringen op. Die op hun beurt weer helpen bij komende projecten. “We merken nu al aan de aanvragen van andere opdrachtgevers dat ze onze expertise die we in Apeldoorn hebben verkregen, willen inzetten in hun circulaire aanbestedingen. We worden daarbij dus al vanaf de aanbesteding ingezet.”

