3 Duurzaam Gebouwd-partners brengen circulair bouwen dichterbij

Een samenwerking tussen 3 Duurzaam Gebouwd-partners brengt volledig circulair bouwen dichterbij. Madaster en Ecochain ontwikkelden een koppeling om milieufootprint te koppelen aan materiaalpaspoorten, die Knauf vervolgens in de praktijk brengt.

In het Madaster, het kadaster voor materialen, staat informatie over de materialen die in gebouwen worden toegepast. Hierdoor is het eenvoudiger om duidelijk te hebben uit welke materialen een gebouw bestaat en wat de waarde hiervan is.

Madater, Knauf en Ecochain besloten te gaan samenwerken. Daaruit kwam een koppeling tussen Ecochain en Madaster, waarmee milieu-data wordt toegevoegd aan de materialendatabase. Dat betekent dat het eenvoudiger wordt om circulariteit te meten en te beoordelen, wat zowel vraag- en aanbodzijde aan het denken zet over de impact op het milieu bij het toepassen van materialen.

De Ecochain-software en de koppeling in de database wordt door Knauf toegepast om producten te digitaliseren en te analyseren. Milieuprestaties van het nieuwste product, een hybride circulair wandssysteem, worden nu gekoppeld aan BIM-modellen in Madaster.